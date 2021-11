El recién designado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que no ve motivo alguno para que el Senado no dé paso a su designación en propiedad al cargo que ha ocupado de forma interina por los pasados seis meses.

El funcionario, que fue nombrado como el secretario de Educación el miércoles por el gobernador Pedro Pierluisi, indicó que ya se ha reunido con varios senadores y solo ha recibido apoyo.

“No hay razones por las cuales yo deba entender, en este momento, que eso (su confirmación) no se deba dar. Han sido meses de muchísimo y arduo trabajo en términos de visitar escuelas, comunicación con todos estos legisladores, el Senado ha sido parte. Las puertas y la comunicación han estado abiertas, inclusive en el día de ayer tuvimos reuniones, incluyendo la presidenta de la Comisión de Educación del Senado y otros senadores y todos han mostrado receptividad en que yo continúe igualmente en el cargo”, sostuvo Ramos Parés, quien previamente fue secretario asociado de Educación Especial y laboró como abogado en el Departamento de Justicia.

Ramos Parés destacó que entiende que su nombramiento se debe a que el gobernador está satisfecho con los resultados que se han obtenido en los últimos meses. Destacó, por ejemplo, que el regreso a clases presenciales tras año y medio de educación a distancia a causa de la pandemia de COVID-19 ha sido mayormente exitoso. Asimismo, indicó que se han encaminado los proyectos para rehabilitar escuelas que sufrieron daños a causa de los terremotos del año pasado o por los huracanes de 2017.

“Transparencia y comunicación yo creo que han sido los son dos elementos que me han ayudado a seguir al frente del Departamento de Educación, a seguir liderando lo que ha sido el equipo de trabajo del Departamento de Educación, un equipo que combina lo administrativo con lo académico y mi rol ha sido ser el puente de comunicación entre esas dos áreas para ver los resultados que vemos hoy”, manifestó.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, expresó el miércoles que Ramos Parés sería confirmado al cargo si destituye a Héctor Joaquín Sánchez Álvarez como subsecretario asociado de la agencia. Aponte Dalmau argumentó que Sánchez Álvarez no debe ser el segundo al mando de la agencia debido a que fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Ramos Parés aseguró que no ha recibido acercamientos para destituir o nombrar personal en la agencia como condición para ser confirmado.

“La persona que está bajo evaluación soy yo, el resto del equipo sin duda me va a estar acompañando, pero creo que quien sea la persona que esté designado como secretario en propiedad, sea yo o sea cualquiera, debe tener la oportunidad de contar con su equipo de trabajo. En este caso, cuando yo llego, ya hay un equipo establecido en el Departamento de Educación. Mi costumbre no es llegar con una lista de gente a los lugares a los que he llegado, ha sido trabajar con el personal que está allí. En este momento, me siento bien, me siento cómodo. El personal goza de mi confianza y los contemplo a ellos dentro de lo que es el plan de trabajo”, expuso.

A pesar de esto, no descartó hacer cambios en el equipo de trabajo de la agencia de ser confirmado.

“En este momento no estoy en posición de decirte ‘persona A’ va a pasar a este puesto o va a salir de la agencia. Pero sí es un asunto que vamos a estar evaluando, todo el mundo va a estar bajo evaluación dentro de lo que ha sido lo positivo de estos seis meses, dentro de lo que ha sido lo negativo”, indicó el secretario designado.

Del mismo modo, apuntó que los planes de trabajo implementados hasta el momento también serán revisados para poder cumplir con las expectativas del país, particularmente en lo concerniente a la reparación y rehabilitación de escuelas públicas.

“Tenemos nuestra infraestructura bastante dolida. Hay muchas comunidades esperando que podamos impactarlas pronto, los resultados se esperan inmediatos, así que ese plan de trabajo sin duda alguna tenemos que repasarlo para empezar a dar resultados inmediatos. Es lo que el país está esperando”, sostuvo.