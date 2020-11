El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) afirmó ayer que no ha podido contratar un nuevo suplidor de servicios de salud mental para la población en instituciones juveniles debido a una controversia con el antiguo proveedor que permanece sin resolverse en los tribunales.

En documentos legales evaluados por El Nuevo Día, el DCR argumenta que la dilación en la resolución del caso ha impedido que se puedan subsanar las “deficiencias” que han identificado en los servicios de la compañía Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS) y que presuntamente han provocado una crisis en la salud mental de los jóvenes que permanecen bajo su custodia.

“El Departamento de Corrección y Rehabilitación determinó cambiar la compañía que provee los servicios de salud mental a la población juvenil, Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS), hace tiempo atrás. PCPS impugnó la decisión... y, desde entonces, los tribunales tienen detenido el proceso de contratación de una nueva empresa”, expresó Joanny Santos, directora de Comunicación del DCR.

PUBLICIDAD

Pero el portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales, Daniel Rodríguez León, sostuvo que el Tribunal de Apelaciones ha atendido todos los asuntos que se le han presentado sobre este caso.

“En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con las determinaciones de Tribunal de Apelaciones, tiene a su disposición los remedios que dispone el derecho. Estas expresiones se refieren al trámite procesal del caso porque no estamos en posición de comentar sobre los méritos de la controversia por tratarse de un asunto judicial no administrativo”, agregó.

Mientras, la monitora federal de las Instituciones Juveniles en Puerto Rico, Kimberly Tandy, reveló -en una moción sometida ante el juez federal Gustavo Gelpí- que, de la población de 90 jóvenes en instituciones bajo el DCR, hubo un total de 32 incidentes de intenciones suicidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Señaló que, de los 32 incidentes, 13 resultaron en intentos de ahorcarse. Añadió que “23 de estos jóvenes tuvieron que ser hospitalizados”. “La inestabilidad en los servicios de salud mental y el cambio constante de psicólogos y otros ha contribuido, sino exacerbado, la situación”, afirmó Tandy.

El 18 de septiembre, PCPS presentó una moción en auxilio de jurisdicción en los tribunales -la cual fue acogida- para paralizar la contratación de servicios de salud mental entre el DCR y la empresa Physician Correctional en lo que se resolvía un proceso que simultáneamente habían presentado para revisar la cancelación de su contrato.

“Al así hacerlo, este honorable tribunal impidió que el DCR pudiera contratar a Physician a los fines de atender la situación de emergencia que estaba transcurriendo, al menos, desde principios de septiembre de 2020”, argumentó la agencia a través de la Oficina del Procurador General.

PUBLICIDAD

Tras la solicitud de PCPS, el DCR peticionó, el 6 de noviembre, que se dejara sin efecto el recurso judicial y la paralización decretada a favor del antiguo suplidor. No obstante, el lunes el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” la moción urgente.

El DCR incluyó, en la solicitud, un correo electrónico enviado el 1 de octubre por la perita monitor del caso federal en el que hace constar las hospitalizaciones psiquiátricas de jóvenes por intentos suicidas. Estableció, además, que el psicólogo clínico contratado por PCPS ya no trabaja con la compañía y que el único profesional para ofrecer servicios en el sistema tiene un contrato de 30 horas semanales. Urgió tomar medidas correctivas de inmediato.

La perita de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, a su vez, le exigió al DCR contratar psicólogos adicionales y reforzar el programa Puertas, dirigido a atender a jóvenes trasgresores con diagnósticos duales, limitaciones físicas o emocionales.

PCPS, por su parte, insiste en que la cancelación del contrato por servicios profesionales les ocasionará daños irreparables y que la agencia no siguió el debido proceso para elegir la propuesta de Physician. El DCR alega que no se trató de una subasta, sino de una contratación al amparo de Plan de Reorganización 2-2011 y de la Ley 237-2004. La parte demandante sostiene lo contrario.