El Depatamento de Educación otorgó la permanencia a 397 asistentes de servicios especiales al estudiante, conocidos como T1, para el año escolar 2020-2021, informó La Fortaleza.

Los asistentes de servicio, mejor conocidos como T1, son los recursos que asisten en aquellas necesidades que han sido identificadas por un especialista y que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante.

La otorgación de estatus regular tiene como requisito el tener contrato de personal irregular de manera consecutiva por un mínimo de 8.5 años, un desempeño satisfactorio, sin querellas o acciones disciplinarias, entre otros.

Por otro lado, Hernández Pérez indicó que para agilizar los procesos de contratación de T1, se implementará el primer Registro de Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante Irregular en cumplimiento con la Ley 85 de 2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

Cada Oficina Regional Educativa (ORE) habilitó correos electrónicos para todos los interesados en pertenecer al registro. Además, se requiere crear y mantener actualizado el perfil del solicitante en la plataforma de Recluta en http://recluta.dde.pr/.

Los correos electrónicos de las ORE son: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected].

“Este registro agilizará el proceso de contratación, lo que redunda en mayor beneficio para nuestros estudiantes. Continuamos trabajando para reforzar la educación y los diferentes servicios que se ofrecen en el DE, incluyendo los de la Secretaría Asociada de Educación Especial. Hacemos un llamado a completar el proceso a estos trabajadores, que son de gran valor para la agencia, ya que facilitan la integración de los estudiantes de educación especial a la vida adulta, desde la etapa educativa, atendiendo específicamente las necesidades físicas”, indicó el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, mediante comunicación escrita.

Como requisito, los participantes deberán completar su información personal y de contacto, y someter certificación de cumplimiento de los requisitos sobre reclutamiento, entre otros.

Por su parte, el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés, expresó que como parte del proceso se enviará una lista con los nombres de los asistentes de servicios especiales irregulares que al finalizar el curso escolar 2019-2020 tenían contrato activo.

“Se les dará prioridad a los que ya han brindado servicios durante el pasado año escolar siempre y cuando cumplan con los requisitos. Una vez agotado el registro de candidatos previamente nombrados por la agencia, se considerará para reclutamiento a nuevos aspirantes. Para nosotros es imprescindible contar con estos profesionales que proveen los servicios especiales, esenciales y directos a los estudiantes de educación especial con necesidades de movilidad, alimentación, higiene, interpretación, además de requerir supervisión directa y colaborar con los maestros, entre otras”, sostuvo Ramos Parés.

No obstante, la comunicación resaltó que la creación del registro, y la inclusión de los candidatos en el mismo, no establece una expectativa de nombramiento final y no excluye el proceso ordinario de contratación. De interesar pertenecer a varios registros, por región, debe someter los documentos a cada correo electrónico en particular con los documentos necesarios para la correspondiente evaluación.