Con 24 años de experiencia en el Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega aseguró que su principal fortaleza para ocupar el cargo de secretaria de la agencia es, precisamente, el conocimiento que tiene de cómo operan todas las estructuras que forman parte del sistema público de enseñanza.

Ha sido secretaria auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, directora de la Unidad de Investigación Pedagógica y laboró en Programa de Instituciones Juveniles y Escuelas Correccionales. Hasta la semana pasada, fue superintendente de la Oficina Regional (ORE) de Bayamón.

“He trabajado proyectos de envergadura, así que es sentir que toda esa experiencia puedo ahora llevarla a un plan de trabajo para buscar lo que todos buscamos, una educación de calidad y de excelencia en Puerto Rico”, manifestó.

De inmediato, reiteró que su prioridad al asumir el puesto es dar continuidad a los planes que ya se han establecido para el inicio del año escolar y el regreso de los estudiantes a los salones de clases, pautado para el 16 de agosto.

“Ahora estoy reuniéndome con cada uno de los equipos para que me dé, porque yo tengo mitad (de la información) porque vengo de la ORE, como superintendente regional, pero entonces ahora es tener estos datos a manera de sistema, que me den luz para la toma de decisiones, de por dónde podemos ir o qué cosas hay que cambiar como tal”, expresó. “Hay unas cosas que se habían trabajado, pero de venir de una ORE, del ‘field’, que sé lo que está pasando, voy a (...) afinar ese plan, (atender) algunas cosas que no deben de pasar”, añadió, en referencia a los problemas de última hora que tienden a reportarse en los planteles cada agosto.

Producto de una familia de educadores, Raíces Vega fue nominada el lunes como secretaria de Educación, quinta persona nombrada el cargo por el gobernador Pedro Pierluisi en lo que va de cuatrienio. Su llegada se dio poco más de una semana después de la abrupta salida del cargo del exsecretario Eliezer Ramos Parés y tres días después que el mandatario retirara la designación de Ángel Toledo López ante el esperado rechazo del Senado.

Raíces Vega confirmó que Toledo López se queda en la agencia como subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos.

“Sí, él va a estar con nosotros”, expresó la designada secretaria. “Tenemos una buenísima relación”, añadió.

La nominación de Toledo López fue descarrilada por expresiones de índole política que realizó, a través de redes sociales, hace una década. Raíces Vega sostuvo que no prevé experimentar obstáculos similares en su proceso de confirmación.

“He recibido muchos mensajes ya, de senadores y representantes y alcaldes... Aunque llevo poco tiempo, pero es que yo estoy tan, tan, tan emocionada y motivada porque han sido mensajes de de apoyo”, relató.

En los últimos días, la Asociación de Maestros reconoció los esfuerzos que hizo el exsecretario Ramos Parés para despolitizar la agencia, que por décadas fue identificada como eje importante para la recaudación de fondos políticos, lo que llevó a acusaciones criminales.

“Yo soy educadora... Como todos, tengo mi ideal”, se limitó a responder cuando se le preguntó si está afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP). “La política tiene su espacio en unos contextos, pero yo soy una pedagoga”, indicó.

Asimismo, apuntó que, como superintendente de la ORE de Bayamón, seleccionó empleados a base de sus capacidades y no su afiliación política.

Argumentó que, en las discusiones sobre la politización del Departamento de Educación, se ignora que el 95% de los empleados de la agencia ocupan puestos de carrera, lo que implica que no están sujetos al vaivén de los cambios de administración para estar en sus plazas.

“De todos mis compañeros, el 95% son de carrera. Le dan (atención) a un puñado (de empleados de confianza), y no, el 95% somos de carrera, ahí me tengo que incluir, somos de aquí, de la casa”, apuntó.

Del mismo modo, aseguró que ella misma escogerá a su equipo de trabajo, al desmentir que en los últimos días se hayan realizado movimientos de personal en la agencia por instrucciones de La Fortaleza. Rechazó que el ex comisionado electoral del PNP y ex subsecretario asociado de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, regrese a ocupar un puesto en la agencia. Le restó importancia a una foto circulada en redes sociales de ambos, al señalar que se tomó en una fiesta de cumpleaños a la que invitó “a todo el mundo”.

Apuesta a la transparencia

Dado que su nombramiento se dio en receso legislativo, Raíces Vega ocupó el cargo desde el mismo lunes. Como designada secretaria, destacó que se dejará llevar por tres valores principales: trabajo en equipo, transparencia y rendición de cuentas para la toma de decisiones. Por ejemplo, sostuvo que la agencia produce una variedad de datos que ella interesa divulgar consistentemente.

Como parte de los planes de cara al regreso a clases, sostuvo que ya ha tenido reuniones con personal de la Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para discutir el avance de los trabajos de mantenimiento, reparaciones y construcción.

“Había un plan de trabajo en general, que siempre se hace, eso es uso y costumbre. Aquí, en Educación, había algo empezado, lo único es que ahora estoy afinando”, destacó sobre cómo se están atendiendo los problemas de infraestructura escolar, particularmente para atender daños que surgieron y se identificaron tras los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020.

Raíces Vega indicó que el reclutamiento de maestros para el próximo semestre no le preocupa, aunque hizo la salvedad que podría haber plazas vacantes, de materias de difícil reclutamiento, para agosto. En entrevista con este diario, el exsecretario Ramos Parés detalló, a finales de junio, que se ha reportado un aumento en la cantidad de solicitudes para obtener certificaciones de maestros que se han recibido este año, lo cual refleja un aumento en el interés de ser maestros en el sistema público.

“Hay cosas que me preocupan, otras, te puedo decir, que menos, (por ejemplo) recursos humanos ya va corriendo, ya la línea de tiempo está corriendo”, expresó. “En el caso de las escuelas del sur, que son las reuniones que voy a tener próximamente, ver qué se ha estado haciendo. He dicho constantemente, ‘back to school’ es un momento; la construcción, el mantenimiento de las escuelas, es todo el año. Mi prioridad es el ‘back to school’, esa va a ser mi prioridad, pero, además, montar un plan (de infraestructura) que se vea, que trascienda, durante todo el año escolar, para no llegar a esto, a que ‘ah mira, tengo que apagar fuego en esta escuela’, sino trabajarlo durante todo el año”, indicó.

Al pasar lista de lo que debe estar en esos planes, detalló que se debe asegurar que las escuelas tengan baños listos, que se atienda la seguridad de los planteles, el desyerbo, los trabajos en los techos y se atiendan las necesidades de los comedores escolares, entre otros.

Alineada con la política pública

La designada secretaria reiteró que está alineada a lo que es la política pública de la administración Pierluisi. En torno a las escuelas chárter, resaltó que fueron creadas mediante la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018 y que, actualmente, hay menos de las llamadas “escuelas alianza” de lo que permite el estatuto. Sobre la enseñanza con perspectiva de género, indicó que existe una carta circular que establece la implementación de un currículo transversal en equidad y respeto entre seres humanos.

Reconoció que, bajo el mando de la exsecretaria Julia Keleher, intervino como secretaria auxiliar de Planificación en los procesos para el cierre de escuelas. Pero, cerró la puerta a más consolidaciones. “No. Esa no es la política pública”, dijo.

Destacó que, como superintendente regional, estaba al centro de las conversaciones para adelantar la descentralización de la agencia, bajo la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear). Ya ha escogido quien será su sucesor en la ORE de Bayamón, aunque aún no se ha hecho de forma oficial, y en manos de ese equipo quedará el plan de trabajo que había ideado para que esa región pudiera ser una de las primeras en operar de forma descentralizada.