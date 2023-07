El gobernador Pedro Pierluisi retiró, este viernes, los 16 nombramientos que iban a ser evaluados esta tarde por el Senado ante una sesión extraordinaria convocada ayer, jueves, y en medio de múltiples críticas al designado secretario del Departamento Educación, Ángel Toledo López.

“El Senado tomó acción, abrió la sesión, y la acción afirmativa fue que el señor gobernador retiró los nombramientos. Esos nombramientos no pueden volverse a nombrar porque sería una burla a la separación de poderes. Sería una burla al sistema de pesos y contrapesos de nuestra constitución porque sería los nombro, y los retiro, los nombro y los retiro”, expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en conferencia de prensa al culminar la sesión extraordinaria.

La decisión del gobernador fue notificada a la Asamblea Legislativa mediante una carta leída en al iniciar la sesión. Justo luego de leer la misiva, la sesión culminó.

“Es claro que lo que pretendía hacer la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, en el día de hoy, era obstruir las funciones de un gran número de funcionarios que nombré debidamente durante el receso legislativo. (...) Las controversias político-partidistas sobran y jamás pueden justificar el interrumpir la labor del Gobierno”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago no fue categórico cuando se le cuestionó sobre si habría la posibilidad de que la controversia sobre la renominación llegue a los tribunales. “Espero que no los vuelva a renominar. Si se da, puedo reaccionar”, dijo el presidente del Senado.

“Si hubiese retirado antes de abrir la extraordinaria fuera otro escenario. Los retiró ya abriendo la sesión, en donde el Senado ya fue a tomar un juicio sobre las designaciones del gobernador como es el proceso de la constitución”, abundó Dalmau Santiago.

Ante el inicio de la sesión extraordinaria, autoconvocada ayer por el Senado y que duró menos de media hora, hubo una discusión entre los senadores de todas las delegaciones, pero principalmente dirigida por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz. Los únicos senadores no presentes fueron Juan Zaragoza y Juan Oscar Morales.

En relación a la denuncia de por varios legisladores sobre la falta de vistas públicas, Dalmau Santiago defendió la prerrogativa del Senado. Además, mencionó que varios senadores le compartieron que su voto no cambiaría a pesar de las vistas públicas.

“Siempre se ha hablado de un proceso de despolitizar el Departamento de Educación, y con la excepción de Eliezer Ramos Parés, el juicio del gobernador ha sido designar un político. Yo no puedo criticar la política; yo soy político, pero no soy secretario de Educación. Y para esa silla se ha reclamado por todos los sectores en el país que se busca una persona comprometida con la educación, no con una agenda política dentro de la agencia”, expuso Dalmau Santiago.

Mientras, senadores del PNP indicaron que la movida del ejecutivo pudiera ser para salvar los nombramientos, entre ellos el de Toledo López.

“Lo que hemos visto, precisamente, es que el liderato que domina el Senado de Puerto Rico tiene inconformidades con algunas nominaciones del ejecutivo, y por eso convocaron este tipo de sesión. El ejecutivo tiene la capacidad de retirar para salvar y parece que esa es la razón por la que ocurre esto (el retiro de los nombramientos)”, explicó William Villafañe Ramos.

Además, el senador novoprogresista compartió que la mayoría de los senadores del PNP se iban a abstener de la votación porque favorecían la celebración de vistas públicas.

“Nosotros lo que estábamos planteando era que se llevará a vistas públicas, que se escucharan sus planes con el Departamento de Educación, sus méritos y credenciales, y, en efecto, emitir un voto basado en esa evaluación. Habíamos hablado de abstenernos de la votación”, expresó Villafañe Ramos.

“Me parece que esto aquí fue un juego de poder entre La Fortaleza y el Senado. la Fortaleza hizo esa movida extrana que todavía no tenemos las contestaciones”, opinó, por su parte, Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado.

Esta mañana, Toledo López, cuya designación fue recibida con fuertes críticas, acudió a reuniones con varios senadores, entre ellos María de Lourdes Santiago, presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, los legisladores de Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, y Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

“Estoy muy tranquilo. Las interrogantes fueron adecuadas para el nombramiento al que yo aspiro. Interrogantes que tienen que ver con mi filosofía educativa, con que estoy haciendo con educación especial en el Departamento, mi visión académica, la estructura del Departamento cuando consideramos un proceso de descentralización”, dijo el designado a su salida de la reunión con Santiago.

“Tuve la oportunidad que el Senado entiendo debe tener para escuchar cuáles son mis perspectivas. Fue un proceso muy bueno y adecuado”, aseguró sobre el encuentro, en ese momento.

Asociación de Maestros reacciona

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla Sánchez, hizo un llamado urgente al gobernador, Pedro Pierluisi y al Senado para que se pongan de acuerdo en nombrar a un secretario o secretaria con cualidades aptas para el puesto.

Además, Bonilla Sánchez instó al Ejecutivo y al Legislativo a acabar con la desestabilización del sistema provocada tras la salida del exsecretario, Eliezer Ramos Parés.

“Es la primera vez en la historia de nuestra educación pública que un cuatrienio contará con cinco o más dirigentes, tras el retiro de la nominación del doctor Ángel Toledo. Nos parece que es tiempo ya de pensar en el bienestar del país y nombrar a un secretario o secretaria de Educación que tenga la valentía y el coraje de dirigir el Departamento de Educación con visión de transformación, de atender los problemas apremiantes que tenemos y de darle continuidad a los planes que encaminó Ramos Parés”, destacó Bonilla Sánchez.

El líder magisterial señaló que, cuando apenas falta un mes para el inicio escolar, es fundamental sentar las bases para que haya una estabilidad que sea de beneficio para toda la comunidad escolar.

“A un mes del inicio escolar, se necesita urgentemente un líder con la capacidad y disposición de asegurarse del mantenimiento de la planta física de las escuelas, la revisión de los materiales para los maestros y para los estudiantes, la preparación de la política pública que regirán los asuntos académicos y la articulación de los proyectos prioritarios para el año escolar 2023-24″, indicó el presidente de la AMPR

Además de Toledo López, el Senado se aprestaba a evaluar los nombramientos de Jaime M. Núñez Acosta como representante de los intereses de los patronos en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo; del general de brigada Miguel A. Méndez, como ayudante general de la Guardia Nacional; Jaime F. Rivera Emanuelli como director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; y Agustín Montañez Allman para un nuevo término como procurador del Veterano. El resto de los nombramientos eran para integrantes de juntas de directores de corporaciones públicas y comisiones gubernamentales.