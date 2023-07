Pese a que ya han levantado bandera sobre los escollos que habría para su confirmación, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que no retirará el nombramiento de Ángel Toledo López para secretario de Educación y pidió a la Asamblea Legislativa que lo evalúe por su “trayectoria”.

“Esas son unas expresiones de hace alrededor de diez años atrás cuando no era funcionario público. Hizo ejercicio de su libertad de expresión. Todos sabemos que la gente se expresa por las redes. Estamos hablando de algunas expresiones hace diez años atrás. Estar ahora prejuzgándolo ahora por eso, no me parece a mí correcto. Al revés, lo que tienen que evaluar es su trayectoria, experiencia académica… impresionante. Experiencia administrativa también muy destacada, así que está más que preparado para ocupar esa silla”, dijo el primer mandatario a El Nuevo Día tras culminar su participación en los eventos oficiales para conmemorar el 4 de julio, en Cataño.

De hecho, el designado secretario de Educación estuvo en la actividad, sentado en la tarima, pero la prensa no tuvo acceso a él. Tampoco Toledo López acudió con el gobernador a atender a la prensa. Pierluisi tildó como una “distracción” las críticas que han surgido contra el designado por expresiones que hizo hace diez años.

“Ahora lo importante no es esa distracción, es que él -dirigiendo el departamento- se enfoque en el reinicio escolar, continúe la transformación del departamento y continúe en todas las iniciativas que hemos llevado a cabo. En su momento, después que la sesión (legislativa) arranque, que es a mediados de agosto, pues él someterá los documentos de rigor y entonces que lo evalúen en sus méritos. No por unas expresiones aisladas”, agregó.

El vicepresidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Rubén Soto Rivera, ya adelantó que el designado secretario de Educación no será confirmado al puesto en la Cámara Alta y le pidió al funcionario que “si se respeta a sí mismo”, renuncie.

El legislador popular aludió a expresiones que hiciera Toledo López a través de la red social Twitter, entre el 2013 a 2014, en las que concluye, sin prueba alguna, que el exgobernador Alejandro García Padilla estaba “en drogas” y se refería a él como “estiércol”.

Toledo López fue designado secretario de Educación desde el pasado sábado, cuando el gobernador anunció su designación a menos de 24 horas después de la renuncia inmediata de Eliezer Ramos Parés. Por tratarse de una designación que se dio en medio de un receso de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, el designado puede utilizar todos los poderes del cargo sin que haya sido confirmado en propiedad. No obstante, Toledo López debe ser avalado por el Senado.

Pierluisi catalogó como una “barbaridad” el que Toledo López no sea confirmable como han advertido algunos legisladores y analistas políticos.

“Eso no son maneras razonables de actuar. Todos los nominados tienen derecho a una evaluación balanceada y no pueden estar porque tuvo unas expresiones hace diez años que, para algunos, no son de su agrado, pues de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo profesional, académico profesional y administrativo antes de llegar a esas conclusiones”, dijo.

“Lo que yo veo ahí es que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados. Esas no son actitudes. Esas son ganas de obstruir, ganas de fastidiar por no decir otra palabra un poquito más fina”, abundó evidentemente molesto.

Cuestionado sobre el por qué de la renuncia de Ramos Parés, el primer ejecutivo fue parco.

“Él presentó su renuncia y ya. Y yo sé que seguirá colaborando con mi administración”, afirmó Pierluisi.

Sin embargo, el primer mandatario aseguró que Ramos Parés no salió de Educación porque haya una pesquisa federal sobre el uso de fondos en la agencia. Recordó que el ahora exsecretario de Educación le ayudó a promover la descentralización en la agencia y que al inicio de su administración el gobierno federal descongeló los fondos federales.

“Esas son decisiones personales que toman los funcionarios en un momento dado y obviamente se aceptó la renuncia. Él presentó la renuncia y ya estamos en otra etapa”, sentenció Pierluisi.