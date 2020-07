El senador novoprogresista Nelson Cruz Santiago admitió esta tarde que es uno de los funcionarios públicos que, junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, fue referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) por presuntas irregularidades en la repartición de suministros a los damnificados por los sismos que en enero destruyeron estructuras y provocaron miles de refugiados.

Inicialmente, el senador por el distrito de Ponce indicó que no conocía nada sobre la pesquisa, pero cuando se le preguntó directamente si había recibido una carta notificándole que el Departamento de Justicia había recomendado la asignación de un fiscal especial independiente en su contra, el político confirmó que tenía la misiva y que estaría buscando un abogado que lo represente en el proceso.

Todavía el PFEI no ha evaluado las imputaciones que hace Justicia en la investigación preliminar del caso, por lo que la determinación sobre si se asigna o no un fiscal especial independiente se tomará en los próximos días o semanas, indicó hoy Nydia Cotto Vives, presidenta del PFEI.

“Tengo la misma que le dieron a la gobernadora, según lo que puso en Twitter. Hasta ahora solo me consta que recibimos cartas la gobernadora y yo. Dicen que hay 16 personas en los referidos, pero no lo sé... Sí, es por los suministros que se repartieron entiendo que no hay violación (de ley), aunque no sé que es lo que hay en esos expedientes. Pero lo que sé de los hechos, no hay violación”, dijo Cruz Santiago.

El funcionario admitió que los fiscales de Justicia lo entrevistaron en algún momento de los últimos meses. Indicó que entendió que era testigo en el caso y no una tarjeta o sospechoso de delito. “Me llamaron como testigo, no como sospechoso. No me leyeron los derechos ni nada”, sostuvo el senador.

El legislador indicó que está esperando la determinación que tome el PFEI sobre si se va a designar un fiscal en su contra o se archiva el caso.

Cruz Santiago fue una de las personas que Glorimar Andújar, la extitular de la Familia, señaló como uno de los funcionarios ajenos a la agencia que parecían controlar la distribución de suministros para los damnificados durante la emergencia de inicios de año. También se habló de la intervención de la también senadora Evelyn Vázquez.

En el Departamento de la Familia la operación presuntamente era coordinada con la ahora exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Surima Quiñones, quien supuestamente alegó en la agencia que tenía contacto directo con personas en La Fortaleza. Andújar fue despedida de su cargo por suspender a Quiñones por la distribución de los suministros siguiendo criterios electorales o partidistas, según alegó. Vázquez Garced, por su parte, ha dicho que fue porque no estaba preparada en las reuniones para administrar la respuesta a los sismos.

El viernes, la ahora exjefa de Justicia Dennise Longo Quiñones firmó referidos contra la gobernadora y otros funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo de los suministros de emergencia.

La primera ejecutiva ha alegado que ella no cometió irregularidad alguna, que el caso está “amañado” en su contra y que el despido de Longo Quiñones, ocurrido el mismo viernes, respondió a una alegada intromisión de la funcionaria en una pesquisa que involucraba a su madre, Concepción Quiñones de Longo, quien fue subsecretaria de Salud durante este cuatrienio.