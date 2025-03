¿Estás listo? Hacen llamado a participar del simulacro de tsunami Caribe Wave 2025

El ejercicio, que comenzará a las 11:00 a.m., es para orientar a la población sobre qué debe hacer en caso de un tsunami y, del mismo modo, practicar los planes de desalojo en los hogares, escuelas y oficinas, con énfasis en el área costera.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón exhortó a las personas a registrarse antes de las 11:00 a.m. y verificar los mapas de desalojo en su área en la página de la Red Sísmica .

“En Puerto Rico, muchos nos preparamos para la temporada de huracanes y pensamos que un tsunami no va a pasar. Apenas el 8 de febrero tuvimos una advertencia de tsunami y eso nos recordó que no podemos bajar la guardia y pensar que eso no va a pasar. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, tanto a nivel de gobierno como de la comunidad”, destacó González Colón.