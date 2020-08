El exsecretario de Hacienda y participante del controversial chat de Telegram, Raúl Maldonado Gautier, compareció ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y se negó a cooperar en la pesquisa, aseguró este lunes el director ejecutivo Luis Pérez Vargas, al desmentir declaraciones de la abogada Mayra López Mulero.

“López Mulero y Maldonado Gautier estuvieron en la Oficina en varias ocasiones para preguntarle sobre distintas investigaciones y así consta en los expedientes de los procesos investigativos. Sobre la investigación del Telegram chat, no estuvieron dispuestos a declarar. Esto, alegando que estaban colaborando con las autoridades federales”, afirmó Pérez Vargas en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Con su afirmación y el recuento de fechas y documento publicado por la OEG, el director ejecutivo de esa dependencia desmintió a la licenciada Mayra López Mulero, abogada de Maldonado Gautier, quien aseguró ayer en una entrevista con este medio que su cliente no había citado por Ética Gubernamental.

“Nunca lo citaron”, afirmó López Mulero. “Evidentemente no hay voluntad de hacer el trabajo. El argumento esbozado para tirar la toalla y claudicar en el esfuerzo de una investigación profunda y seria es vergonzoso y constituye una burla al país”, sostuvo la abogada.

No obstante, la OEG reveló hoy que el lunes, 28 de octubre de 2019, la licenciada López Mulero compareció a la OEG acompañada de su representado y que los abogados de la Oficina reiteraron su intención de dialogar sobre tres temas anunciados de antemano, incluyendo el chat de Telegram, pero la abogada reiteró que su representado solo respondería preguntas de la investigación relacionada con Ricardo Llerandi, “pues sobre los demás temas estaban en conversación con las autoridades federales”.

Certificación de que Raúl Maldonado fue citado.

De acuerdo con el recuento informado por la OEG, las abogadas investigadoras del AIPA se comunicaron telefónicamente con la licenciada López Mulero para auscultar la disponibilidad de su cliente para comparecer a entrevista a la OEG.

“El jueves, 10 de octubre de 2019, la licenciada se presentó a la Oficina para discutir los temas que se atenderían con su representado en una próxima visita a la OEG. Era interés, y así le manifestaron las abogadas investigadoras, discutir tres asuntos, al presente concluidos en la Oficina: Investigación relacionada con Ricardo Llerandi; Intercambios de texto entre la entonces Secretaria de Justicia y su representado; Telegram Chat”, aseguró Ética Gubernamental.

No obstante, el lunes, 21 de octubre de 2019, a las 12:31 p.m., López Mulero envió un correo electrónico a la subdirectora auxiliar del AIPA, la licenciada Lillian T. de la Cruz Torres, donde le manifestó que de los tres temas que las abogadas investigadoras de la OEG interesaban abordar, su representado solo respondería preguntas de la investigación relacionada con Llerandi.

El director de la OEG confirmó el viernes la decisión de la dependencia de cerrar, sin perjuicio, la pesquisa en torno al chat de Telegram ante posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, y defendió esa determinación.

La principal razón que utilizó la OEG para cerrar el caso sin perjuicio fue que no pudo autenticar el chat. Pérez Vargas manifestó que no se pudo identificar una avenida para que se pudiera certificar como un documento íntegro y sin edición el polémico chat y que la única entidad que tenía la capacidad para hacerlo, Telegram, sostuvo que no podía cumplir con la petición ya que no se trataba de un asunto relacionado al terrorismo. La OEG indicó que Justicia se negó a compartirle información que esa agencia había extraído de los teléfonos celulares de algunos de los integrantes de chat, y reconoció que no solicitó la asistencia de las autoridades federales para intentar otras vías de autenticación del chat.

“Es obvio que este director de la Oficina de Ética Gubernamental no tiene la más mínima intención, voluntad e interés de investigar nada, uniéndose a los estilos característicos de Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia y ahora como gobernante, concentrando todos los esfuerzos en evitar que emerja la verdad”, apuntó López Mulero.

Pérez Vargas dijo a este medio que durante la investigación de la OEG “algunos admitieron haber participado en el chat, reconocieron alguna evidencia que estaba, pero decían que el documento estaba alterado, que lo que seguía (al texto examinado) no aparecía, que faltaban líneas, que no había contexto y que había sido alterado. Ante una prueba alterada, exhorto a quien compartió ese chat a que vaya a la oficina (la OEG) y comparta el documento íntegro y las direcciones IP”.

Del chat participaron el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el cabildero Elías Sánchez, el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor Alfonso Orona; el exprincipal oficial financiero y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exprincipal oficial financiero y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

✉ Email El gobernador Ricardo Rosselló encabezó las conversaciones. Entre otras cosas, llamó "puta" a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito. (ELNUEVODIA.COM)

El ahora exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, renunció luego de la controversia. Participó en el chat de manera limitada. (ELNUEVODIA.COM)

Christian Sobrino ocupaba cinco puestos en el gabinete, entre ellos, el de principal oficial financiero y representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal. Renunció a todos sus cargos. (ELNUEVODIA.COM)

Alfonso Orona fue asesor legal del gobernador y asesor de asuntos laborales. Renunció luego de haber tenido un accidente tras conducir bajos los efectos del alcohol. (ELNUEVODIA.COM)

El cabildero Elías Sánchez dirigió la campaña del gobernador en el 2016 y lo representó en la Junta de Control Fiscal hasta el 2017. (ELNUEVODIA.COM)

Raúl Maldonado, exoficial principal financiero, exsecretario de Hacienda y exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (ELNUEVODIA.COM)

Carlos Bermúdez es exasesor de comunicaciones del gobernador y la comisionada residente, Jenniffer González. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Edwin Miranda controlaba la opinión pública, dirigía la compañía de relaciones públicas KOI. (ELNUEVODIA.COM)

Ramón Rosario es exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Participaba como analista político en Telemundo y fue suspendido tras el escándalo. (ELNUEVODIA.COM)

Ricardo Llerandi es el secretario de la Gobernación. Antes fue director de la Compañía de Desarrollo Económico y Comercio. Tuvo una participación limitada. (ELNUEVODIA.COM)

El publicista Rafael Cerame participó activamente en el chat. También asesoraba al gobernador en el área de comunicaciones. (ELNUEVODIA.COM)

Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos, participó limitadamente en el chat. (ELNUEVODIA.COM) Facebook

Pérez Vargas no identificó los siete testigos que habían cooperado en la pesquisa ni los testigos que prestaron declaraciones juradas, que fueron seis. Tampoco identificó a los dos participantes del chat que se negaron a cooperar. El director se comprometió con solicitarle información al Panel del FEI, que tiene ante su consideración la pesquisa penal sobre el chat. El FEI solo investiga a Rosselló, Sobrino, Orona, Rosario, Miranda y Sánchez.