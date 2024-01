Tras una pausa de más de una década, este miércoles regresa a La Fortaleza la celebración del saludo protocolar, una actividad que se extenderá por dos días y en la que se espera la presencia de los miembros del gabinete, los jueces del Tribunal Supremo, alcaldes, legisladores y líderes religiosos y sindicales, entre otros invitados.

Durante este primer día, se espera la llegada de los jueces del máximo foro judicial del país, así como los representantes consulares, exgobernadores y líderes del sector eclesiástico y de las organizaciones sin fines de lucro.

Se ha anticipado que la prensa no tendrá acceso directo a la actividad, pautada para iniciar a las 9:00 a.m., aunque los periodistas y fotoperiodistas podrán permanecer en la Sala de Prensa y conversar con los invitados al momento de su llegada o partida.

En unas expresiones emitidas la semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que los asistentes tendrán la oportunidad de hacer un recorrido por la mansión ejecutiva, pero anticipó que no habrá reuniones individuales con los participantes.

“Lo que queremos asegurarnos es de que ese saludo se da y que cubrimos a todos los que debemos tocar. Se divide en dos días para que, pues, nadie se quede sin participar del saludo”, manifestó Pierluisi durante una conferencia de prensa.

Representantes del sector sindical anticiparon el martes, en expresiones escritas, que no asistirían a la actividad. Este es el caso de las organizaciones afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), confirmó su presidente Emilio Nieves.

“Si en tres años, el gobernador Pedro Pierluisi no se ha reunido con nosotros, peticionado por escrito y a través de la secretaria de Gobernación, (Noelia García), no debemos asistir a un saludo protocolar que no es el foro para atender nuestros reclamos y se realiza en el contexto de eventos electorales”, dijo el líder obrero.

La última vez que se realizó este evento fue en el 2012, bajo la administración de Luis G. Fortuño. Entonces, sin embargo, la invitación se limitó a representantes de entidades sin fines de lucro que ofrecían servicios directos a la ciudadanía. Entonces, estos pudieron reunirse con el primer ejecutivo y comunicarle sus preocupaciones.

En el 2008, por ejemplo, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá les extendió la invitación a reconocidas figuras de la música puertorriqueña, estrellas del deporte y confinados en vías de rehabilitación.