Aunque reconoció que hay puntos que necesitarán ser ajustados durante la marcha, el gobernador Pedro Pierluisi defendió la implementación -a partir de mañana- de un nuevo protocolo que impone multas de $300 a los viajeros que ingresen a Puerto Rico sin presentar una prueba molecular (PCR) negativa de COVID-19 y que no se realicen el examen a 48 horas de su estadía en la isla.

“Iremos sobre la carga afinándolo”, dijo.

Uno de los puntos que quedan por definir, añadió, es si el sistema incluirá algún mecanismo para retener de antemano la información de algún método de cobro al viajero, de modo que el pago de la multa no dependa exclusivamente de la voluntad de la persona.

Al respecto, el primer ejecutivo afirmó que están consultando con el Departamento de Hacienda si es una alternativa viable y cómo se pudiera implementar. “Pero, de todas maneras, otra vez, este sistema no va a ser perfecto. Siempre hay alguien que, o no paga la multa o no somete la prueba, pero, entonces, tenemos el bioportal y tenemos el sistema de vigilancia del Departamento (de Salud) que está todo el tiempo vigilando”, señaló.

El primer ejecutivo se expresó confiado en que el sistema de multas resultará en un disuasivo para que las personas que visiten Puerto Rico no lleguen sin un resultado negativo de la prueba de COVID-19. “Es mejor que lo que teníamos hasta ahora, y lo importantes es que le llegue el mensaje, y está llegando, a los que nos visitan de que no queremos a nadie sin prueba, que no queremos a nadie contagiado”, afirmó.

Sostuvo que una de las directrices que le ha dado al secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, es dirigida a que el sistema emita un aviso de incumplimiento a todo viajero que en su declaración de ingreso al país no haya anejado una prueba de resultado negativa. “Que el propio sistema le diga... Si en 48 horas usted no incluye el resultado negativo se le va a imponer esa multa y la tiene que pagar y ,entonces, te explique cómo pagarla”, indicó el primer mandatario.

Puntualizó -pues es una pregunta que surga regulamente- que no se puede prohibir la entrada de viajeros al país porque sería una acción inconstitucional.

“En ningún sitio de Estados Unidos se puede prohibir la transportación de pasajeros dentro de la nación, eso se cae de la mata, que a nadie ni se le ocurra porque eso no se puede hacer. Pero, sí estamos imponiendo esta multa y diciendo te vamos a imponer esta multa”, subrayó

“El sisitema no es perfecto, pero es mejor que lo que teníamos ahora... mejor es hacer aunque no sea perfecto. Lo perfecto no puede ser enemigo de lo posible”, añadió.