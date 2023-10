El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo este jueves que ese cuerpo legislativo no tolerará “presiones ni ultimátum” de parte del gobernador Pedro Pierluisi, quien más temprano esta semana le solicitó que lleven a votación las designaciones de Yanira Raíces y Ciení Rodríguez como secretarias de los departamentos de Educación y de la Familia, respectivamente.

“Nuestro sistema constitucional es uno democrático, de separación de poderes y no una monarquía. Por ello, el gobernador debe saber que el Senado del Estado Libre Asociado no es un subalterno suyo ni un sello de goma que maneja a su antojo. El Senado forma parte de otra rama constitucional –la más representativa del pueblo–, que descarga sus responsabilidades de conformidad a sus normas y reglamentos”, indicó Dalmau en expresiones escritas.

El líder senatorial cuestionó, además, “la prisa y ansiedad” del gobernador por la consideración de estos dos nombramientos en particular, pero, a su juicio, no presenta la misma premura en otras posiciones cuyos términos han vencido y las personas permanecen en sus cargos, como la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que es ocupada interinamente por Jessika Padila Rivera.

PUBLICIDAD

Con relación a las nominadas a Educación y Familia, Dalmau señaló que la evaluación no ha culminado y que estudian denuncias que apuntan a la posible pérdida de fondos federales, una información que, añadió, no le fue comunicada al Senado durante las vistas públicas celebradas para evaluar ambas designaciones. “Eso es inaceptable y requeriremos respuestas, le guste o no al gobernador”, declaró.

Alegó, también, que el nuevo protocolo anunciado por el gobernador para desarrollar estrategias de orientación y evaluación para disminuir posibles casos de maltrato y negligencia en el entorno escolar surgió en respuesta “a la tardanza que se denunció en las vistas del Senado” en la atención de este tipo de casos.

“Me reafirmo en que este Senado actuará con la prudencia y seriedad que estos nombramientos exigen. Si esta determinación le causa ansiedad al gobernador y a su equipo de trabajo, pues sepan ellos que más ansiedad, frustración y decepción siente el pueblo de Puerto Rico por la forma tan deficiente en que actúa este gobierno”, afirmó.