“La cárcel no me define a mí”: cinco mujeres narran sus vivencias y retos dentro y fuera de prisión

“ Es bien difícil, porque tienes miedo de que alguien en la calle te vaya a maltratar emocionalmente al saber cuál es tu condición. Pasa tanto a las mujeres como a los hombres. No podemos tener trabajo o encontrar un espacio limpio o digno ”, señaló la mujer, quien está en la libre comunidad hace cinco años.

“Fui abusada cuando solo era una niña por quien decía ser mi abuelo. Me llenó de mucho coraje y frustración, porque tenía dos hermanitos. Me tuve que quedar callada, porque la familia de él era de dinero. Guardé, por muchos años, silencio y me refugié mucho en la calle”, narró Brenda Moya, quien enfrenta una sentencia de 138 años y aún espera poder salir.