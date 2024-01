“Este es el día más esperado por mí”: confinados van a la UPR en Río Piedras a tomar cursos para una maestría

Allí llegó, el miércoles, 24 de enero, poco antes de las 7:00 a.m., Janet Rodríguez , secretaria auxiliar de Programas y Servicios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Ella es la que va a acentuar el momento histórico.

Una clase como ninguna otra

Les leyeron las reglas: si dañan el grillete, ellos pagan los $800 que cuesta, no pueden salir del perímetro asignado, ni contactar a familiares ni a las víctimas. También, se les dijo que, si alguno da positivo a sustancias controladas, se le acaba en el acto el privilegio de asistir a la universidad. Uno a uno, fueron llamados. Subían el pie a una silla y se les ponía el aparato.

Luego de un aguacero que desapareció de la misma manera súbita en que llegó, todos a la guagua otra vez y rumbo a la segunda parada, el Hogar Intermedio de Mujeres (HIM), una institución de seguridad mínima ubicada en la urbanización El Vedado, en Hato Rey, donde esperarían sin bajarse del vehículo a las tres mujeres, para llegar todos juntos .

Los 10 hombres participantes del programa cumplen sentencias que, en su mayoría, exceden sus expectativas de vida. Hay dos en el grupo – Camilo Arango y Jedery Santana – cuyas sentencias fueron conmutadas al mínimo, en Navidad, por el gobernador Pedro Pierluisi . Pero siguen presos porque no ha concluido el trámite administrativo para su excarcelación. Los dos dijeron que continuarán la maestría desde la libre comunidad.

En el HIM, se les dio a las mujeres el mismo trato que a los hombres: el mensaje de motivación de la secretaria auxiliar Rodríguez, se le leyeron las reglas del grillete y se les colocó el aparato. Yarelis Rossy , Sheila Figueroa y Omayra Torres , siempre sonrientes, se declararon listas para partir y, en minutos, la comitiva tomó la ruta del Recinto de Río Piedras.

Las guaguas se estacionaron en un espacio reservado poco antes de las 9:00 a.m.

Lo nunca antes visto

Respiran el aire no enrarecido de un recinto universitario donde se estudia y se promueve toda forma de libertad. Caminan sin un techo bajo encima, por espacios luminosos y no opresivos. Casi nada los distinguía entonces de una persona libre.

Llaman la atención por la camiseta roja. Alumnos estudiando en los pasillos, o metidos en sus teléfonos o tabletas, les dirigen miradas no exentas de curiosidad, pero sin aspavientos notables . Alguna gente se asustaría mucho si le dicen que por donde vive o trabaja van a pasar 13 personas convictas de delitos como asesinatos o secuestros. En el recinto, quienes los vieron por los pasillos apenas los miraron.

Son vigilados, por supuesto. Pero por personal no uniformado cuya presencia no es evidente. Una concesión especial, como recompensa por los años que llevan estudiando sin dar problemas, les permite salir de la cárcel sin vestimenta de reo y sin esposas ni cadenas , como es el caso para todo otro confinado para cualquier tipo de traslado.

La docente no hizo ninguna alusión a la condición de reo de 13 de sus 19 alumnos de la sección. Mas el tema, que es imposible de ignorar, no tardó en salir a flote.

La profesora comenzó pidiéndole a cada estudiante que se describiera con una palabra. Omayra Torres, quien lleva más de 15 años presa, usó la palabra “sobreviviente”. Cuando la profesora le preguntó por qué, respondió: “Por lo que nos ha tocado vivir, hay que sacar fuerzas de donde, a veces, no las hay, y estoy viva a pesar de todo” .

Héctor Andújar Aquino , preso desde 2013, dijo que la palabra que lo define es “orgullo” por “quién era yo antes y quién soy ahora”. Gadiel Falcón Rodríguez , preso por asesinato desde 2012, se describió como “feliz”, y lo explicó así: “A pesar de todos los problemas que he tenido, estoy ahora en la UPR”.

El río caudaloso del conocimiento

Quien entrara en ese momento al salón, no habría podido distinguir quién era libre y quién no. A las 11:50 a.m., salieron con lecturas asignadas y sabiendo que el trabajo final de la clase es un ensayo académico de 15 páginas. “Siempre da miedo la página en blanco”, comentó Raúl Reyes, quien lleva más de 15 años preso.