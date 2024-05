Junta de Supervisión Fiscal objeta presunto déficit de $47 millones en la ACT debido a falta de sistema de multas de peajes

“Hasta ahora, el presupuesto que sometimos es balanceado y uno responsable; no incumple con lo que hemos discutido anteriormente. Siempre habrá diferencias en temas que se van a discutir con ellos. Es parte del proceso” , sostuvo García Gallina, al asegurar que la ACT presentará la información requerida por la JSF a más tardar el 10 de junio, según ordenado por el organismo.

La ACT no ha tenido recaudos por multas de peajes desde abril de 2022, ante las dilaciones en la selección de un nuevo proveedor privado del servicio. En aquel entonces, González Montalvo anticipó que se reclutaría un nuevo operador para inicios de 2023, pero el gobernador Pedro Pierluisi ripostó que su exigencia era que el proceso se completara para mediados de 2022, sin que se cumpliera ninguno de los dos plazos.

“Cubrir ingresos dejados de recibir con las reservas no es una práctica sostenible ni el uso adecuado para estos fondos”, insistió Mujica, quien señaló que la inexistencia de las multas puede redundar en que más conductores utilicen los peajes sin pagar y que la ACT, a su vez, deba compensar a Metropistas.

Rechazan objeciones de la JSF

Específicamente, la JSF objetó que, para cerrar la brecha, la ACT propone recurrir a reservas de fondos no utilizados en año previos, incluyendo $29.2 millones guardados en el Bank of New York conforme a disposiciones del Plan de Ajuste de la corporación pública, $5.5 millones destinados a gastos legales, $4.6 millones asignados para reclutamiento y $8.8 millones que tienen como objetivo financiar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución.