La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó hoy, martes, el presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2022 sin incluir los $50 millones en financiación del barril de tocino que la Cámara de Representantes de Puerto Rico propuso, pero no aprobó, al resaltar que es inconsistente con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico.

El ente fiscal indicó, mediante declaraciones escritas, que el presupuesto enmendado atiende los recientes aumentos en fondos federales y la recuperación económica de la isla debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

En la comunicación escrita, la JSF indicó que certificó un presupuesto para el Fondo General de $23,500 millones, divididos en $12,500 millones en gastos de funcionamiento, y $11,000 millones en fondos del año anterior.

La JSF sostuvo que el presupuesto consolidado para Puerto Rico incluye el presupuesto del Fondo de Ingresos Especiales de $3,500 millones y el presupuesto del fondo federal de $7,800 millones certificado el 30 de junio de 2021 para el año fiscal actual que comenzó el 1 de julio de 2021.

PUBLICIDAD

“Este presupuesto enmendado para el año fiscal en curso es un gran paso adelante para Puerto Rico”, dijo el presidente de la JSF, David Skeel.

“Las décadas de gastos deficitarios han terminado y Puerto Rico ha hecho un gran progreso en su camino hacia un futuro fiscal responsable. Los sustanciales fondos del año anterior que están disponibles permitieron a Puerto Rico reducir drásticamente sus futuros pagos de la deuda, lo que quita un peso a las futuras generaciones y libera una cantidad significativa en fondos para sufragar los servicios públicos que el pueblo de Puerto Rico necesita y merece”, recalcó Skeel.

En cuanto al propuesto “barril de tocino”, la JSF, resaltó que “la Legislatura no presentó un presupuesto revisado para el Fondo General a la Junta de Supervisión, y el presupuesto enmendado que la Junta de Supervisión certificó no incorpora los $50 millones de dólares en financiación del barril de tocino que la Cámara de Representantes de Puerto Rico propuso, pero no aprobó, ya que esas partidas de financiación son inconsistentes con el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico”.

El 18 de enero de 2022, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico que redujo la deuda gubernamental en un 80%, de $33,000 millones a $7,400 millones. El presupuesto enmendado asigna fondos del año anterior, según se definen en el Plan de Ajuste.

El ente fiscal sostuvo que casi un tercio de dichos fondos se destinarán a pagos en efectivo a varios acreedores de Puerto Rico, incluyendo $1,300 millones a los empleados públicos activos y retirados que nunca recibieron sus inversiones en el sistema de pensiones Sistema 2000, $575 millones para brindar recuperación a las pequeñas reclamaciones principalmente de los acreedores puertorriqueños, $229 millones para resolver las reclamaciones administrativas de ciertos puertorriqueños, incluyendo para las pensiones no pagadas o los salarios atrasados, o los reembolsos de contribuciones adeudados, y $147 millones a varios centros médicos de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El presupuesto enmendado también refleja $684 millones anuales en pagos del servicio de la deuda reducida, el primer pago del servicio de la deuda por parte del gobierno desde 2016.

Además, el Plan de Ajuste establece un Fideicomiso de Reserva de Pensiones financiado con $10,300 millones durante los próximos 10 años, lo que garantiza que las pensiones prometidas en el pasado puedan pagarse en el futuro. El presupuesto enmendado refleja la primera aportación de $1,400 millones a esta importante reserva para los retirados del gobierno que ayudará a financiar por completo las pensiones cuando las finanzas del gobierno disminuyan. Además, el Plan Fiscal actualizado que la Junta de Supervisión certificó el 26 de enero de 2022 dispone $1,600 millones para mejorar los beneficios de retiro y el seguro médico de los policías durante 30 años. El presupuesto enmendado incluye los primeros $269 millones para financiar esos beneficios adicionales.

“Este presupuesto enmendado refuerza las pensiones y garantiza que se reserven los fondos para el pago de estas en el futuro. Esto sólo es posible gracias a la estabilidad y la previsibilidad que garantiza el Plan de Ajuste y al aumento significativo de la financiación federal”, indicó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

El presupuesto enmendado se benefició significativamente del aumento de la financiación federal y el efecto de los fondos de estímulo federal en el crecimiento económico de la Isla. La reciente directriz emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aumentó sustancialmente la financiación federal disponible para el programa Medicaid de Puerto Rico, lo que libera $877 millones del presupuesto del Fondo General que, de otro modo, habrían tenido que asignarse a los servicios de Medicaid.