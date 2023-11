El alcalde de San Juan, Miguel Romero, indicó este martes que analiza la posibilidad de dejar sin efecto las limitaciones de venta y expendio de alcohol dispuestas en el Código de Orden Público durante algunas de las fechas festivas, como la despedida de año.

“Estoy pensando en unos días para la suspensión de las disposiciones del horario de venta de alcohol. Aunque no lo he hecho oficial todavía, pero estoy inclinado al día de despedida de año. Hay unos encendidos pendientes de Navidad, como el de La Placita. Tiene que haber esa disposición y yo la tengo”, expresó el ejecutivo municipal a preguntas de El Nuevo Día.

El encendido de La Placita, en Santurce, está pautado para este domingo, 3 de diciembre. De finalmente tomar esta determinación, sería a través de la promulgación de una orden ejecutiva, anticipó.

El Código de Orden Público -que entró en vigor el pasado 9 de noviembre- prohíbe la venta y expendio de alcohol después de la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y luego de las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Esta, precisamente, es la disposición que mas resistencia ha recibido por parte de comerciantes de la capital.

“Reconozco que es un tema donde hablar de consenso es un poco complicado, porque hay intereses encontrados. Para mí, lo importante es que esto tenga balance, porque el balance lo legitima y, pensando aquí en el macro, veo esto como un instrumento principalmente para promover la sana convivencia y, en segunda instancia, para crear el espacio para la necesaria actividad económica que tenemos que tener en San Juan”, dijo.

“Si fuese necesarios hacer algún tipo de ajuste a nivel de ordenanza, más allá de las facultades que yo tengo, pues se harían”, subrayó.

A tres semanas de la implementación del estatuto, Romero declaró que evalúa enmiendas técnicas a algunas de las disposiciones que aplican al trato animal. Mientras, a nivel administrativo, ha emitido órdenes para atender otros asuntos, como los ruidos innecesarios. Sobre esto último, sostuvo que difundió una orden para que –en aquellas instancias donde existe una querella- se utilice un sonómetro para determinar si el sonido está por encima de los decibeles permitidos.

“Claro, siempre se permite la discreción del policía cuando se trata de intervenciones a un vehículo en movimiento o a un vehículo que está detenido”, afirmó Romero, quien al momento de la entrevista no pudo especificar el número de multas emitidas desde la vigencia del código.

Adelantó que, al cumplirse los 30 días de vigencia, realizará un informe sobre el resultado del código y el impacto que ha tenido en la convivencia ciudadana. Alegó que, desde el 9 noviembre, “la cantidad de querellas sobre comisión de delitos ha bajado significativamente” en áreas como La Placita y la calle Loíza.

“El Código de Orden Público no es una bala de plata, es una herramienta adicional. Pero a mí me complace, por ejemplo, que previo al Código la disminución de asesinatos en San Juan estaba en entre un 23 y 25% y estamos casi en un 30%. No ha habido un solo asesinato en San Juan desde el 7 de noviembre”, argumentó.