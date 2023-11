Al margen de las quejas de los comerciantes de la capital, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, afirmó que la implementación del nuevo Código de Orden Público ha resultado exitosa por la reducción en asesinatos.

Según el alcalde, desde el pasado 7 de noviembre solo se ha registrado un asesinato en San Juan en horas de la madrugada. Afirmó que el mismo fue perpetrado por un comerciante durante un supuesto intento de robo.

“Tengo que decir que la mayoría de los comercios ha estado cumpliendo. Hemos tenido una reducción marcada los delitos en horas de la madrugada, bien marcada”, dijo Romero. “El Código de Orden Público no es un ‘silver bullet’, no es una bala de plata. Es una herramienta adicional que tenemos para poder gerenciar los recursos de la Policía, para que hagan y desarrollen planes de trabajo. Pero, no se registra un asesinato en San Juan desde el 7 de noviembre. La única muerte fue cuando un comerciante repelió, o se alega que repelió, un intento de asalto. Fuera de eso, no hemos tenido asesinatos en la madrugada”.

El Municipio de San Juan implementó un nuevo Código de Orden Público el pasado 9 de noviembre. La medida dispone – entre otras cosas – que la venta de alcohol está permitida hasta la 1:00 a.m. de domingo a jueves y hasta las 2:00 a.m. los viernes y sábados. En caso de que el lunes sea feriado, la venta del domingo puede ser hasta las 2 a.m.

El código, implementado a través de una ordenanza municipal, propone, además, la creación de un comité evaluador. De acuerdo con Romero, el grupo ya está formado y se reunirán para evaluar la implementación de las nuevas reglas.

“Cuando tengamos 30 días voy a convocar a los medios para hablar de lo que hemos encontrado en estos primeros 30 días”, dijo el alcalde de la capital. “Pude nombrar, antes que entrara en vigor el código, a un grupo de ciudadanos representantes de diversas comunidades de San Juan que van a recibir la información de esos primeros 90 días y, si hay alguna recomendación, se puede enmendar”.

Romero hizo las expresiones a la prensa luego de participar en un foro organizado por el municipio para dar a conocer los proyectos de construcción pendientes en la capital.

Sus expresiones se dan en medio del descontento expresado por los comerciantes de la zona y luego que la Asociación de Comerciantes de la Placita estimara que el gobierno central perderá unos $290 millones al año en recaudos, incluyendo por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), como consecuencia de la implantación de la ordenanza municipal en San Juan.

