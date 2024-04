Negociado de Energía evaluará plan de incentivos de Genera PR pese a objeciones a las estrategias

Aunque concluyó que el plan de incentivos económicos propuesto por Genera PR no ha obtenido el aval de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) conforme al contrato otorgado al operador de la flota generatriz del país, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dará paso a la evaluación del documento, en un trámite que incluirá, al menos, una vista técnica y la apertura a comentarios públicos.

“Se podría argumentar que Genera no ha incorporado todos los comentarios de la AAPP en la versión más reciente del plan de optimización de combustible (sometida al NEPR el 21 de febrero). Un desacuerdo persiste entre dos de las partes del OMA de Generación (contrato de operación y mantenimiento) en torno a la adecuacidad del plan (…). Bajo estas circunstancias, el NEPR no tiene una versión final del plan de optimización de combustible bajo consideración para aprobación final. No obstante, el NEPR continuará evaluando la versión más reciente”, expresó el organismo.