La gobernadora Jenniffer González opinó este martes que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no debió haber autorizado a Francisco Berríos Portela , ex secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, a trabajar con Quanta Services Solutions PR , una filial de LUMA Energy , apenas semanas después de terminar sus funciones públicas, que incluían, precisamente, fiscalizar el desempeño del operador privado de la red eléctrica.

“Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa, para hacer esa función… A menos que no sea que él no era un zar de Energía y que era un ayudante más. Si la plaza era de un ayudante más en Fortaleza, de política pública y no de agente fiscalizador, como en el caso nuestro, por orden ejecutiva, es el ingeniero Josué Colón, evidentemente, eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana con esto”, afirmó González en un encuentro con los medios.