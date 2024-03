Pedro Pierluisi alerta que si se “malogra” aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE podría haber un alza en la tarifa del servicio eléctrico

“A mí me preocupa también cómo un retirado, cuya pensión no aumenta y los costos de vida sí y la inflación, sí va a hacer ajustes para este aumento que puede representarle al año más de ciento y pico de dólares”, manifestó González en conferencia de prensa el pasado viernes.

“Yo no voy a estar diciendo cosas por decir cosas porque suenen bonitas. Eso no es así. Eso no es responsable de mi parte como gobernador. Al revés, lo que yo no quiero es malograr el proceso de quiebra que está en curso”, expuso el gobernador.