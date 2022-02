Tras sostener una reunión este jueves con el liderato magisterial, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que el aumento el aumento de $1,000 mensuales concedido a los maestros – y que tenía vigencia hasta el 2024- será permanente.

Igualmente, informó a través de Twitter que estampará su firma en el Proyecto de la Cámara 513 que garantizaría por ley el aumento a $2,700 del salario base de los maestros. También firmará el Proyecto del Senado 573 para reactivar la Carrera Magisterial, que consiste en más dinero para los educadores que obtengan una maestría o un doctorado

Además, anunció la creación de una meda de diálogo con el fin de “buscar alternativas para mejorar el retiro de maestros”. Estará compuesta por cuatro organizaciones y cuatro integrantes del gobierno. Indicó que tendrán la primera reunión la próxima semana.

Previo al encuentro, el liderato magisterial reafirmó que no aceptarán “promesas” como alternativas para atender el reclamo de justicia salarial que llevó a la calle a cientos de miles de educadores que buscan unas mejores condiciones de vida.

“Siempre uno celebra de que haya apertura para el diálogo. Lo que pasa es que se nos ha mentido tanto a través de los años que hasta que eso no esté en un papel, que no haya una seguridad de que nosotros vamos a recibir lo que merecemos, no le podemos creer al secretario ni al gobernador. Tiene por ser un escrito, un compromiso y no promesas”, señaló la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago.

El grupo llegó a La Fortaleza, cerca de las 10:30 a.m., para reunirse con el gobernador. De la reunión participaron también el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés; y los jefes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Juan Carlos Blanco y Omar Marrero, respectivamente.

Además del liderato del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) -integrado por Educamos, Únete y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), a La Fortaleza también llegó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez. “Aceptamos la invitación. Somos el representante exclusivo vamos a ver qué nos tiene que decir el gobernador”, expuso Bonilla

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, indicó que no se opondrían a la presencia de los representantes de la Asociación a pesar de que, según confirmó ayer el gobernador, la reunión de hoy fue peticionada por la FADEP. “Si ellos quieren estar ahí, que estén ahí. No lo vamos a objetar. Pero que sí quede claro, ¿con qué moral, con qué cara vienen aquí cuando ellos negociaron con la Junta (de Supervisión Fiscal) lo que estamos peleando?”, señaló.

El gobernador no recibió a los maestros ayer, miércoles, y dijo que es su equipo de trabajo el que atiende a las personas que llegan a La Fortaleza en protesta. “Nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas y protestas...no importa el tipo de marcha, mi equipo de trabajo es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones. Las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean”, expresó ayer el primer ejecutivo.

Por su parte, la secretaria general interina de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Sybaris Morales, dijo que la lucha que se ha dado en estas semanas la ha convocado el magisterio en su carácter personal. “Nosotros reconocemos que ningún gremio se debe adjudicar esta lucha, esta lucha la ganó el magisterio puertorriqueño haciendo lo que tenía que hacer desde todos los foros necesarios”, señaló.

El lunes, el gobernador anunció un alza de $1,000 mensuales para los maestros que será sufragada con fondos federales hasta septiembre de 2024. A partir de ahí, sin embargo, el gobierno deberá identificar fuentes de ingreso estatales para que continúe.

Mientras, el secretario de Educación dijo que, aunque el tema del retiro de los maestros no está bajo su control, los maestros tendrán “una respuesta precisa del gobernador y hoy ellos la van a tener”. “Estaremos dando expresiones”, expresó.