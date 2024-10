Pedro Pierluisi estima que el futuro del impuesto al inventario se atendería en sesión extraordinaria

“Para que se elimine el impuesto al inventario, hay que legislar. Apoyé un proyecto de ley que lo que buscaba era congelar el monto que se recibe, por un período de cinco años, y que se le buscara un sustituto. Como se presentó, la legislación no se aprobó de forma final. La tranquilla fue que, después de ese tiempo, había una eliminación del impuesto, y no se debe eliminar sin tener un sustituto ”, enfatizó, al subrayar que esa sigue siendo su posición.

“Siempre está la posibilidad de una (sesión) extraordinaria. No he tomado una decisión. Me inclino a que sea después de las elecciones, pero antes de final de año. Tendría que ser que llegue a un preacuerdo con el liderato legislativo, porque no quiero crear controversias innecesarias. No quiero actuar unilateralmente”, recalcó Pierluisi.