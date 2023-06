El gobernador Pedro Pierluisi catalogó este lunes como una “irresponsabilidad” el dejar para la próxima sesión legislativa, que comienza en agosto, el proyecto de ley que envió en febrero pasado para poner en vigor una reforma contributiva.

“Me llama la atención que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, (Jesús Santa) indica que la Cámara sí va a atender el asunto, pero que el Senado no tendrá tiempo suficiente para hacerlo. De cuando acá en la Cámara deciden cuál es la agenda del Senado. Esto a mí realmente me choca. Pienso que es un asunto importante que el pueblo, en general, los pequeños y medianos comerciantes están esperando un alivio. Es cuestión de que se enrrollen las mangas y lo trabajen. Si van a hacerle enmiendas a lo que sometió la rama ejecutiva, pues que las hagan y entonces en su momento, yo las considero. Pero no hacer nada sobre este asunto y postergarlo para la próxima sesión a mí me parece que es una irresponsabilidad”, dijo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

“Es cuestión de atenderlo responsablemente. Hay tiempo, faltan varias semanas. Ya esto se ha discutido ampliamente. Ha habido vistas públicas para atender el tema. Que se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer por el bien del pueblo de Puerto Rico”, agregó.

Quedan menos de tres semanas para que culmine la sesión legislativa ordinaria. La presente sesión ordinaria termina el viernes 30 de junio, pero el último día de aprobación de proyectos es el domingo 25 de junio, según el calendario de la Asamblea Legislativa.

El proyecto de el Ejecutivo propone, entre otras cosas, reducciones a las tasas contributivas para individuos y comerciantes.

“Se les va el barco”

De otra parte, el primer ejecutivo advirtió al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) que si no presentan ya sus enmiendas al Código Electoral, se hará tarde en lo que resta del cuatrenio. Las propuestas enmiendas por ambos líderes legislativos quedaron en suspenso con la llegada a la presidencia del PPD de Jesús Manuel Ortiz, quien optó por evaluar el tema y proponer cambios de aspectos medulares o que fueron controversiales en las elecciones del 2020.

Pierluisi recordó que hubo expresiones del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, en el sentido de que quería atender el tema antes de que culmine la sesión legislativa.

“No he visto expresiones del presidente del Senado, pero tiendo a pensar que tiene la misma intención. Sé que el nuevo presidente del PPD quería interceder en el asunto. Ya ese es un asunto interno del Partido Popular, pero si no actúan antes de que se termine esta sesión, hasta cierto punto se les va el barco porque ya hay que prepararse para las próximas elecciones. Hay que emitir reglamentos, la Comisión (Estatal de Elecciones)… y entonces los cambios tienen que darse ahora o ya estarían a destiempo. Afectarían todo el proceso electoral”, puntualizó el gobernador.