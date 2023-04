Tras la certificación del plan fiscal del gobierno, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez; y el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, anunciaron este domingo que este mes comenzará la evaluación de la propuesta contributiva presentada por el Ejecutivo, así como de aquellas medidas radicadas por miembros de la Legislatura.

Sin embargo, Santa no pudo garantizar que un nuevo esquema contributivo pueda ser aprobado antes de que finalice esta sesión ordinaria en junio.

“Cuando estás corriendo una sesión haces todo el esfuerzo posible para culminar este proyecto antes del 30 de junio, pero no te puedo negar que dependiendo la complejidad que tengamos dentro del desarrollo de la reforma, pudiera tomar un poco más de tiempo”, reconoció Santa.

La semana pasada la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el plan fiscal revisado del gobierno. Al hacer el anuncio, el director del ente fiscal, Robert Mujica, indicó que el organismo promueve una reforma contributiva “holística”, elemento que por primera vez se incluye en el plan fiscal. La reforma, agregó, debe crear un modelo contributivo menos complejo y reducir los costos de cumplimiento sin implicar una baja en recaudos.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene. Esa realidad no ha cambiado y no cambiará”, advirtió Mujica.

Santa admitió que el hecho de que la Junta haya exigido un análisis “holístico” conllevará unos retos adicionales. El presidente de la Cámara, sin embargo, fue más positivo al asegurar que para el próximo 25 de junio habrá “un vehículo aprobado por ambos cuerpos”. “El 30 de junio vamos a ver el producto final”, señaló Hernández Montañez.

Tanto Santa como el presidente de la Cámara coincidieron que, con sus expresiones, la JSF delineó los parámetros a seguir a la hora de realizar el análisis legislativo de la propuesta del gobernador, que propone alivios de $545 millones entre contribuciones individuales y corporativas, así como de las 67 medidas presentadas que, de una forma u otra, enmiendan el código de rentas internas.

“El resumen es que ellos (la JSF) están dispuestos a colaborar y participar en cualquier tipo de reforma contributiva siempre y cuando sea seria, creativa y, en lo que uno diría en arroz y habichuelas, que no sea de índole político partidista, que contemple unas condiciones de ingresos neutral y que, de alguna manera, se pueda probar que este tipo de cambio genera algún tipo de ingreso o beneficio tanto al gobierno como a la economía”, expuso Santa.

“Ellos (la JSF) también están pidiendo que no sean parchos, que sea algo más holístico, algo más completo y estructurado”, subrayó Santa.

Como parte del análisis, le cursaron requisitos de información al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, sobre el impacto de los los incentivos que se otorgan en el país, sus costos y beneficios; y al jefe de Hacienda, Francisco Parés, que deberá certificar el impacto de las 67 medidas ante la consideración de la Legislatura y su posibilidad de que alguna se integre en el producto final.

PUBLICIDAD

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) también hará su propio análisis fiscal, dijo Hernández Montañez. “Estamos atendiendo esto sin mirar colores, sin mirar de dónde vienen las iniciativas, de forma inclusiva, abarcadora y escuchando a todas las partes”, expuso Hernández Montañez.

“Queremos hacer algo que sea un legado, que funcione y que sea efectivo a la realidad de lo que tenemos, una economía con un impacto artificial de fondos federales sin precedente. Hay que prepararnos para cuando el gobierno no tenga esa inyección que hoy en el Plan Fiscal sobrepasa los $120 billones”, expuso.

El análisis comenzará el próximo 19 de abril con una reunión a la que convocarán el componente fiscal del gobierno, así como representantes del sector privado. “Lo interesante de la determinación del plan fiscal es que están abiertos al diálogo, no se trancaron y eso es bien importante porque en la Cámara hay ambiente para hacer un cambio real, que se ajusto, que sea balanceado a nuestro sistema contributivo”, dijo Hernández Montañez.