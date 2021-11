El gobernador Pedro Pierluisi no contempla reforzar las medidas impuestas para evitar la propagación del COVID-19 ante el aumento de la tasa de positividad que se registra en la cercanía de las festividades navideñas.

Llamó, sin embargo, a “no bajar la guardia” e insistió que la vacunación será la clave para contrarrestar este mortal virus.

Según había informado el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, la semana pasada, la tasa de positividad se mantenía entre 2.1% a 2.2%. Sin embargo, en los pasados días ha aumentado a 2.8%.

“Yo no le llamaría un repunte. Sí hemos visto un alza en la tasa de positividad, pero los hospitales están totalmente bajo control y la vacunación, que es la solución, se está dando cada vez más. Ya estamos a unos niveles altísimos. Ya básicamente cuando tú estás hablando de las que son elegibles para vacunarse, ya tenemos más de 80% de la población, fácilmente, ya anda como 83%”, dijo el primer ejecutivo, tras participar de una actividad en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Salvo a que estipuló que se mantendrán las restricciones ya establecidas, como los requisitos de vacunación, la presentación de resultados semanales de una prueba negativa de COVID-19 y el uso de la mascarilla, el gobernador rechazó alguna otra medida adicional por ser Navidad.

“No podemos bajar la guardia, que tenemos que ser precavidos, que tenemos que seguir evitando aglomeraciones, utilizando mascarilla en espacios cerrados y lo que hemos estado haciendo, lo vamos a seguir haciendo por el bien del pueblo”, sentenció.

“En cuanto a la vacunación”, prosiguió el mandatario, “ya estamos vacunando a los niños de 5 a 11 (años). Hasta ahora, todas las actividades de vacunación ha sido un éxito. Los padres están respondiendo muy bien”.

Pierluisi insistió en que la vacunación será clave para este disfrute navideño. Por ello, sentenció que “los mandatos de vacunación van a continuar en vigor”.

“El que no quiere vacunarse, pues tiene que entonces, por el bien de la salud de todos, venir con una prueba negativa. El gobierno no está cobrando por hacer las pruebas de COVID. Pero, tienen que entender que realmente los no vacunados son los que me preocupan a mí. Nos debe preocupar a todos por su bien y por el bien de los demás. El que no está vacunado, está expuesto a este virus con la mayor intensidad. De igual manera, puede contagiar con mayor propensidad que los que ya están vacunados. Hay vacunados que se vuelven a contagiar por regla general. Si eso ocurre, los síntomas son menores, a menos que estemos hablando de personas de mayor edad o que tienen condiciones crónicas”, concluyó.