El gobernador Pedro Pierluisi calificó hoy de “buenas noticias” la llegada a la isla durante el sábado de casi 15,000 visitantes, un número récord desde que se decretó la pandemia por el COVID-19.

Reconoció que hay turistas que no han asumido el comportamiento esperado, en violación a la orden ejecutiva que establece un “lockdown” a partir de las 12:00 de la medianoche y el uso obligatorio de mascarilla, pero esto no puede ser razón para limitar su entrada al país.

“Yo creo que eso es positivo (el número récord). Recuerden que tampoco es que, porque algunos turistas estén incumpliendo con la orden ejecutiva, y, de igual manera, llevando un comportamiento que no es el que queremos, eso debe tomarse como que no queremos turistas en Puerto Rico, no queremos que nos visiten”, expresó Pierluisi.

En las pasadas semanas han surgidos imágenes a través de las redes sociales de personas -identificadas como turistas- sin el uso de la mascarilla y promoviendo la aglomeración luego de las 12:00 de la medianoche.

Pierluisi afirmó que hay que mantener las fronteras abiertas y que esa alza en el número de turistas tiene un impacto positivo en la economía. “Lo que sí es que le advertimos a todos, y lo estamos haciendo ahora por los medios de comunicación pagos y no pagos, es que aquí hay una orden ejecutiva que hay que cumplir y que les aplica a todos por igual, sean visitantes o sean residentes. Pero yo pienso que son buenas noticias, que siguen llegando”, sostuvo.

“Tenemos que seguir en lucha contra esta pandemia, pero se ve la luz al final del túnel y yo sí quiero que nuestra industria del turismo se recupere porque genera miles de empleos, buenos empleos en nuestra isla”, agregó.

El sábado el número de viajeros entrando a la isla alcanzó la cifra de 14,792, confirmó el Departamento de Salud. Hasta el momento, la cantidad de visitantes ingresando a Puerto Rico fluctuaba entre los 10,000 y 12,000 diarios.

Del total de visitantes, sin embargo, solo el 31% ha cumplido con el requisito de presentar un resultado negativo de COVID-19 mediante prueba molecular al completar su declaración de viajero. Al respecto, Pierluisi defendió el sistema de vigilancia del Departamento de Salud y la tecnología que se ha implementado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para seguirle el rastro al visitante.

“A mí me consta que está dando resultado (la vigilancia en el aeropuerto) y me consta también que personal del Departamento de Salud, de la División de Vigilancia, hacen llamadas y constantemente están monitoreando a los que nos visitan y que no han rendido una prueba negativa”, afirmó.