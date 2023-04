Al describir el plan fiscal revisado como uno dirigido a la “transformación” del sector público en Puerto Rico, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, puntualizó en conferencia de prensa que las deficiencias operacionales del gobierno central, sus corporaciones públicas y los municipios no se resuelven meramente con nuevas asignaciones.

“Este plan fiscal tiene nuevos elementos, algunos que no son proyecciones ni requisitos, sino que tienen la intención de iniciar un diálogo para encontrar una solución a los retos severos y persistentes en el manejo de las finanzas”, dijo Mujica, mencionando el sistema educativo público a nivel escolar y superior. Los desafíos “no se pueden resolver simplemente proveyendo mayor financiamiento (…) Asegurar soluciones sostenibles requiere acción, deliberación y compromiso”.

El plan fiscal que la JSF certificó el lunes proyecta que el gobierno mantenga superávits hasta el año fiscal 2027, que coincide con el término de las asignaciones de Medicaid aprobadas por el Congreso, que rondan los $4,000 millones anuales. A partir del año fiscal 2028, Puerto Rico regresaría a terreno negativo si las partidas de Medicaid revierten al promedio que el territorio recibió entre 2011 y 2021, explicó hoy Mujica en conferencia de prensa.

Paralelamente, la JSF anticipa que Puerto Rico continúe recibiendo fondos federales de reconstrucción hasta el 2035, una cifra que, para ese entonces, habría totalizado cerca de $120,000 millones al incluirse también asignaciones por concepto de la pandemia del COVID-19. Pese al influjo de dinero federal, la JSF proyecta una continua reducción en términos poblacionales, así como en el Producto Nacional Bruto real desde 2030.

Contrario a los planes fiscales que se han certificado desde 2017, esta versión se segrega en tres “volúmenes”: el primero contiene un “plan de transformación”; el segundo se enfoca en “tendencias económicas y proyecciones financieras”; y el tercero, en “requisitos de implementación y planificación”.

Aunque catalogó el plan fiscal como uno que persigue el “crecimiento” de la economía, Mujica advirtió que la JSF velará por la responsabilidad fiscal. “Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene. Esa realidad no ha cambiado y no cambiará”, dijo el director del organismo.

A discusión propuestas del gobierno

El documento que regirá las iniciativas fiscales que el gobierno podría implementar hasta el 2027 no acoge una de las principales propuestas que plasmó el gobierno de Pedro Pierluisi en el borrador que sometió en enero, para que se asignaran anualmente $150 millones al denominado Fondo de Servicios Esenciales Municipales. La propuesta buscaba reemplazar el Fondo de Equiparación, que se prevé quede sin dinero para el año fiscal 2025.

Mujica, sin embargo, precisó que el plan fiscal hace “disponibles” $300 millones anuales que se distribuirían tras discusiones con el gobierno electo.

El borrador que presentó la administración de Pierluisi “es muy similar (a la versión certificada). Atiende algunas cosas que ellos destacaron. También deja recursos sobre la mesa, de forma que podamos acordar cómo los gastamos, en lugar de que la JSF definiera por adelantado cómo se utilizarían”, dijo Mujica.

“Veo con buenos ojos que incluya importantes iniciativas para fortalecer la educación, reformar el sistema contributivo, invertir en la eficiencia gubernamental y continuar robusteciendo un ambiente de negocios que promueva a nuestra isla como un destino atractivo de inversión”, sostuvo por escrito Pierluisi, al referirse al plan fiscal como un “documento vivo”.

Mujica también aludió al Título V de la Ley Promesa, una parte del estatuto que promueve la aceleración de los trámites de permisos para proyectos designados como “críticos”, pero que ha permanecido prácticamente inactiva, toda vez que la JSF no contado con un coordinador de revitalización desde 2019. El director ejecutivo aseguró que en o antes del verano se designará a alguien para ese cargo.

“Promesa destaca específicamente infraestructura energética, pero no limita a ese sector los proyectos. Básicamente dice que cualquier proyecto que sea crítico para el bienestar de la isla, pero destaca la infraestructura energética, lo que me parece apropiado porque no puedes tener desarrollo económico a menos que tengas electricidad confiable”, dijo.

Con relación a la Universidad de Puerto Rico, el plan fiscal esencialmente mantiene asignaciones constantes de $500 millones anuales de parte del gobierno central hasta el año fiscal 2027, conforme a la ley que habilitó el Plan de Ajuste de Deuda. “Luego de este periodo, comenzando en el año fiscal 2028, la asignación de será de $479 millones y crecerá conforme a la inflación”, indica el documento.

Mujica puntualizó que la JSF promueve una reforma contributiva “holística”, elemento que por primera vez se incluye en el plan fiscal. La reforma, dijo, debe crear un modelo contributivo menos complejo y reducir los costos de cumplimiento, pero recalcó que no debe producir una baja en recaudos. El funcionario pareció aludir a los planteamientos del gobierno de Pierluisi en torno a recaudos que, en años recientes, han excedido las proyecciones, al sostener que esa ha sido una tendencia en las jurisdicciones estadounidenses debido a la inyección de dinero federal.

Pierluisi presentó, en febrero, una reforma que propone alivios de $545 millones entre contribuciones individuales y corporativas.

“Todavía estamos revisando la propuesta en conjunto con otras prioridades. Es una de muchas cosas”, dijo Mujica. “Los recortes contributivos, por naturaleza, tienden a ser permanentes porque no quieres decirle a la gente que vas a bajar las tasas hoy y mañana las incrementarás. El objetivo de una reforma debe ser implementar cambios permanentes”.