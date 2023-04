Con 297 oficiales, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cuenta con menos de la mitad de los efectivos que la secretaria Anaís Rodríguez Vega considera son necesarios para cumplir con la multiplicidad de funciones asignadas.

El DRNA no ha organizado una academia de vigilantes desde 2004 –hace 19 años–, sequía que debe concluir próximamente, cuando se gradúe una clase de 75 efectivos, que serán destacados en las tres regiones que la agencia ha determinado están más carentes de recursos.

Quienes egresaron de la última academia “ya tienen 20 años de servicio. La fuerza armada que tengo ya le ha rendido los mejores años de servicio al pueblo de Puerto Rico. Los más jóvenes están sobre los 45 años. Como todo, hay que seguir renovando e integrando personas nuevas”, reconoció la funcionaria.

Rodríguez Vega explicó que el DRNA, para el año fiscal 2023-2024, solicitó una partida para celebrar una segunda academia, cuyos egresados se asignarían a las regiones que no reciban vigilantes producto de la primera clase. En total, la agencia requerirá $5.5 millones para sufragar las academias y el gasto de nómina que implicaría agregar unos 150 efectivos nuevos en el año fiscal entrante. Los vigilantes reciben un salario desde el momento en que comienzan en la academia.

A futuro, la expectativa de la secretaria es que se asigne presupuesto para que la celebración de academias “sea continuo”.

La academia de vigilantes será ofrecida por el Instituto de Seguridad Pública de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), donde también se adiestran los cadetes de la Policía. Rodríguez Vega defendió la determinación de recurrir a la institución privada, en lugar de considerar los recursos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Ya ellos tienen montado el programa y el currículo que se les da de seguridad pública y, adicionalmente, la reglamentación ambiental”, sostuvo. “Hay varios asuntos. Aquí, estamos hablando de una academia donde tenía que haber regiones, porque no todos los candidatos a vigilantes viven en San Juan. Las instalaciones físicas se tienen que tener ya sea para los cursos o los exámenes de índole físico. (UAGM) tiene la experiencia, porque ya tienen un currículo montado para otras unidades de seguridad pública”.

Rodríguez Vega aseguró que el currículo que se implementará cubre tanto las funciones de seguridad pública que asumen los vigilantes como el componente de conservación del medioambiente. La Ley 110-2020 asigna al Cuerpo de Vigilantes la responsabilidad expresa de hacer valer, al menos, 11 estatutos vinculados a los recursos naturales, que abarca desde la navegación y seguridad acuática hasta la protección de la vida silvestre y los bosques.

“No podemos olvidar que el Cuerpo de Vigilantes, al final del día, puede responder a asuntos de seguridad pública en una emergencia y es una fuerza armada. (El currículo) cubre ambos aspectos y nos hemos asegurado que el currículo discuta asuntos ambientales y el análisis y estudio de las leyes que regulan al departamento, con las que estarán trabajando día a día”, comentó en entrevista con El Nuevo Día.

Para la primera academia, precisó Rodríguez Vega, el DRNA recibió aproximadamente 1,200 solicitudes. Los 75 puestos se distribuirán a partes iguales entre las regiones de San Juan, Guayama y Humacao –que incluye a Vieques y Culebra–.

“Ya se entrevistaron todas las personas que cualificaron para la región de Humacao y, en los próximos días, debe estar culminando la evaluación para comenzar los nombramientos formales de los 25 nuevos vigilantes que van a estar cubriendo la región de Humacao. Puedo decir que el grupo fue muy diverso y que, para mi sorpresa, hubo muchas mujeres interesadas”, afirmó la secretaria.

Los requisitos para solicitar entrada a la academia eran tener entre 21 y 39 años de edad, un grado de escuela superior y presentar “una identificación vigente”.

De 297 vigilantes activos, Rodríguez Vega aspira a llegar a 600. (Alejandro Granadillo)

“Hay un comité que los cualificó y los llevó a quienes tenían puntuaciones más altas. Ahí, se consideran si tienes (licencia de) portación de armas ya, si tienes licencia de navegación. Ese tipo de cosas aumenta los puntos del comité evaluador. (…) El comité, tras haber recibido todas las solicitudes, cualifica a aquellas personas que sometieran su información completa. Muchos de los 1,200 candidatos no sometieron la información completa, que era una descalificación automática”, expresó la funcionaria, precisando que el adiestramiento toma unas 10 semanas.

“Espero que los 75 completos, antes que culmine el año, estén graduados, y hayamos empezado el proceso de la segunda academia”, agregó.

De 297 vigilantes activos, Rodríguez Vega aspira a llegar a 600. El reclutamiento a través de las academias, sin embargo, será contrarrestado –al menos parcialmente– por la jubilación continua de una fuerza trabajadora en que la inmensa mayoría de los vigilantes está a menos de una década para cumplir los requisitos de retiro.

Al presente, detalló Rodríguez Vega, hay 102 vigilantes que pudieran salir de la agencia a través de la Ley 80-2020, que provee para un programa de retiro incentivado que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha mantenido paralizado hasta que el gobierno y sus agencias cumplan con determinadas condiciones.

La cifra de 600 vigilantes surge “básicamente de la cantidad de intervenciones y cuánto se tardan en trabajarlas las áreas del DRNA. He tenido que estar moviendo personal o, en algunos bosques, haciendo ‘interlocking’, dependiendo de las necesidades. En verano, que surgen necesidades en playas y balnearios, voy moviendo. Básicamente, (600) es un número idóneo para no tener que mover vigilantes, que todas las áreas estén cubiertas (y) no haya atrasos en intervenciones ni en sometimiento de casos”, abundó.

Crisis que trasciende la escasez de personal

Para el líder del sindicato que agrupa a los vigilantes, Marcos Pagán, al presente, cada efectivo está asumiendo la carga de trabajo de “tres o cuatro vigilantes”.

“Entendemos que se necesitan más vigilantes para que se puedan hacer las funciones a cabalidad. Que se reclute, al menos, una cantidad que nos permita llegar a lo que teníamos anteriormente, que eran sobre 600 efectivos”, puntualizó Pagán, presidente de la local 3647 de Servidores Públicos Unidos.

Pagán afirmó que persiste una carencia de supervisores. “Es una lucha diaria que tenemos (con el DRNA), que en cada turno debe haber un supervisor por si surge una emergencia donde se requiera”, acentuó.

Por otra parte, denunció que tanto el equipo provisto al Cuerpo de Vigilantes como las instalaciones físicas incumplen con los estándares que exige su misión.

“Los chalecos (antibalas) nos los entregaron debido a una querella que se hizo ante OSHA (Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional), las facilidades como cuarteles y destacamentos no son cónsonas a la realidad. Ahora mismo, tenemos problema de planta física en (el lago) Cerrillos. Hubo una querella y, al OSHA determinar que ahí no podía haber personal por salud y seguridad, los vigilantes se reubicaron en la marítima de Ponce, pero esta semana (pasada) por ahí estuvo OSHA, ya que hay un hacinamiento. Al no haber vehículos, (los vigilantes) no pueden salir a la calle. A veces, tenemos 15 o 16 vigilantes en la oficina sin dar las funciones porque la agencia no provee las herramientas”, lamentó.

El líder sindical precisó que el DRNA entregó al Cuerpo de Vigilantes dos patrullas nuevas por región, “pero la realidad es que se necesitan alrededor de tres a cuatro patrullas, y más ahora, que se va a coger un personal (adicional)”.

Las escalas salariales –que comienzan en $2,316 mensuales– tampoco son atractivas, agregó Pagán, al mencionar que el recién implantado Plan de Clasificación y Retribución apenas concedió aumentos de $89 a una cantidad “mínima” de vigilantes.

Aunque Pagán sostuvo que ha sido “difícil” entablar discusiones con la secretaria, Rodríguez Vega afirmó que “desde el primer día” atendió las principales necesidades de los vigilantes, mencionando las adquisiciones de los chalecos antibalas, vehículos 4x4 luego del huracán Fiona y 11 unidades marítimas entregadas en las pasadas semanas, principalmente a través de fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano asignados al DRNA.

Pagán celebró que las regiones de Humacao, San Juan y Guayama se apresten a recibir vigilantes nuevos, pero recalcó que la necesidad de personal abarca todo el archipiélago. “En Aguadilla, hay bien pocos vigilantes y allí están las construcciones indebidas en la zona marítimo terrestre. Ahora mismo, tenemos Caja de Muertos en un deterioro y un abandono. Es tierra de nadie, porque, ahora mismo, los vigilantes no están pernoctando (como antes), donde había un cuartel”, advirtió.

Foto de archivo de miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA. (Xavier J. Araújo Berríos)

Defiende rol del DRNA en generación de conocimiento

En una agencia que, en los últimos años, ha asumido tareas que, en el pasado, desempeñaban dependencias como la Junta de Calidad Ambiental, la Compañía de Parques Nacionales y la Autoridad de Desperdicios Sólidos, Rodríguez Vega defendió el nivel de investigación científica que está produciendo el DRNA en colaboración con otras entidades.

“Nuestro laboratorio es un laboratorio científico que usan hasta las propias agencias federales para generar ciencia y ‘data’. Desde eso hasta colaboraciones con la academia y organizaciones no gubernamentales y otras reconocidas a nivel de Estados Unidos con pericia en cada uno de los temas. En la parte de erosión costera y el cambio climático, parte de los recursos que utilizamos ha sido la UPR Aguadilla y el programa del doctor Robert Mayer (Vida Marina) para conocer y mitigar las áreas donde están ocurriendo las erosiones y dar paso a proyectos de creación de dunas”, subrayó Rodríguez Vega.

“Eso que hemos estado viendo en Camuy y Loíza son iniciativas del DRNA en colaboración con la academia, y así puedo mencionar muchos casos donde el DRNA –sea con personal científico o con organizaciones no gubernamentales con o sin fines de lucro– nos sirven como herramientas para aumentar el conocimiento que tenemos sobre el cambio climático y otros asuntos”, concluyó.