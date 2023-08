Después de nueve años sin revisión, la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) presentó hoy, miércoles, el borrador de las nuevas Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, que se espera entren en vigor a fin de año, luego que se sometan a un proceso de comentarios de la ciudadanía.

Las guías propuestas, que se supone deben revisarse cada cuatro años, mantienen algunos elementos comunes con el reglamento vigente de 2014, como la pensión de dos partes, el método para computar la pensión suplementaria, variaciones del monto por ingresos y el establecimiento de la pensión mínima.

“Se está tratando de consolidar un proceso que haya sido bien responsable, atendiendo las responsabilidades de todas las partes envueltas, pero sobre todo, tratando de que se mantenga un balance que, al final del día, redunde en el bienestar del menor, donde quiera que esté. Eso es lo que no se ha perdido de norte”, indicó la designada secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, en una mesa redonda con la prensa para abordar el asunto.

Aunque Rodríguez Troche dijo que esperaban tener el documento completado en 2022, admitió que “el COVID-19 no nos ayudó mucho, porque estos son procesos participativos, nosotros tenemos que tener ciudadanía, hay diferentes actores y actrices envueltas en el proceso”. Además, entendió que, “en momentos tan complicados, hablar de pensiones o de cambios, de aumento o reducciones, es bien difícil porque siempre hay una parte que se siente preocupada”.

Cambios en la pensión básica

El borrador presentado muestra cambios significativos en el cálculo de la pensión básica, que cubre los gastos básicos de alimentos, transportación, ropa, entretenimiento y utilidades.

Entre los ajustes, el que no se tomaría en cuenta a la persona custodia en el cálculo de la pensión básica, lo explicó la administradora de la ASUME, Nicole Martínez. “La normativa federal va inclinada a que sea a base de la capacidad de pago del no custodio quien viene obligado a satisfacer esa pensión”, indicó.

De materializarse, el proceso tomará en cuenta, desde un inicio, la cantidad de dependientes menores de los que se tiene responsabilidad legal, sus edades y la reserva de ingresos, que será determinada por un porcentaje proporcional al salario de la persona no custodia, quien es la que debe emitir los pagos de pensión alimentaria.

De esta manera, se revertiría el sistema de proporciones de ingresos que rige el cálculo hace nueve años.

Por ejemplo, si una persona no custodia tiene dos hijos y un salario bruto de $2,000, que se convierte en $1,849 luego de las retenciones, deberá designarse el 48.6% del salario neto como su reserva de ingresos, es decir $899.

Entonces, de los restantes $950 se calculará el porcentaje de pensión que tendrá cada uno de los hijos y que será determinado a base de sus edades. Si los hijos tienen 6 y 13 años, deberá calcularse el 32.5% para el menor y el 34.5% para el mayor, que serían $308.75 y $327.75, respectivamente, para un total de $636.50.

A su vez, a medida que aumenta la cantidad de hijos, disminuye tanto el porcentaje de la reserva como el de la pensión básica por dependiente.

Las guías aplicarían a los nuevos casos y a aquellos que son sometidos a los procesos de revisión, que ocurren cada tres años si se solicita. Asimismo, las personas no custodias pueden presentar una petición para cambiar el monto de la pensión por situaciones extraordinarias, como la pérdida de trabajo o el aumento en ingresos.

Proceso empleó estudio socioeconómico

La propuesta se realizó sobre la base de la reglamentación vigente y los datos de un estudio socioeconómico comisionado a la firma Estudios Técnicos, que tomó en cuenta el contexto legal, económico, entrevistas con informantes clave, análisis de una muestra de expedientes y desviaciones del reglamento, una encuesta de los costos de crianza y la comparación con otras jurisdicciones.

Entre los datos relevantes que compartió el investigador Gamaliel Lamboy, está que el gasto familiar tuvo un aumento de 40% de 2014 ($2,055) a 2022 ($2,875). No obstante, la encuesta arrojó que el gasto por menor se redujo de $758.88 (2014) a $726.49 (2022).

Los cambios en las guías, señalaron los funcionarios en reiteradas ocasiones, buscan “hacer justicia” en favor del bienestar de los niños y se basa en la capacidad de pago de las personas no custodias para garantizar que la pensión sea sufragada y que sea razonable a la capacidad de sustento.

“Nuestro interés es el bienestar del menor donde quiera que esté, tanto con una persona custodia como con la persona no custodia. Es importante que ambos progenitores o ambos padres tengan los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas del menor, en el momento que se encuentren bajo su custodia”, señaló Martínez.

Según los datos que proveyó la funcionaria, ASUME tiene 169,578 casos abiertos activos, mientras que rondan los 30,000 los que exhiben atrasos que involucran a menores de edad.

Rodríguez Troche comentó que “el impago de las pensiones alimenticias tiene un efecto e implicaciones sociales colaterales”. “Nosotros, cuando una persona no custodia deja de pagar la pensión, eso tiene un efecto en la cadena del bienestar o no bienestar del resto de la familia, del resto de los menores. Entonces, nosotros tenemos que procurar un proceso donde garanticemos ese pago, garanticemos ese bienestar, pero, a la vez, que donde quiera que esté ese menor, la familia, el padre no custodio o el padre custodio, tengan los elementos suficientes para darle calidad de vida a los niños”, sostuvo.

Recibirán comentarios de la ciudadanía

La secretaria y la administradora de la ASUME destacaron que el borrador no es un documento final, por lo que instaron al público a participar en un proceso de vistas públicas que llevarán a cabo en las 10 regiones del Departamento de la Familia, desde el 31 de agosto al 4 de octubre.

Además, se habilitó el correo electrónico guiasmandatorias@asume.pr.gov, al que las personas pueden enviar comentarios y ponencias respecto a la propuesta.

“Al finalizar las vistas públicas, que será el 4 de octubre, se estará haciendo un informe que se le somete a la administradora para que la administradora y el equipo determinen si va a haber algún tipo de verificación al reglamento en el borrador”, explicó la licenciada Zayra Márquez Cabán, asesora legal de la ASUME.

El reglamento, una vez sea final, aplicará tanto a la ASUME como a los Tribunales del país que vean casos de pensión alimentaria. Martínez adelantó que las nuevas guías podrían comenzar a implementarse entre finales de este año y principios de 2024.

“Queremos un proceso transparente para todo el mundo. Así que queremos la participación ciudadana. Si, en efecto, tuviésemos que mejorar lo que hemos presentado, así hacerlo será en beneficio del menor”, señaló la administradora.