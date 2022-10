De los 174,761 casos activos de pensión alimentaria en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), un total de 114,940 están actualmente en atraso, según estadísticas ofrecidas hoy, lunes, por la licenciada Nicole Martínez Martínez, designada a dirigir la dependencia.

Mientras, unos 21,170 menores están a la espera de que la ASUME emita una orden para el pago de pensión alimentaria contra la parte alimentante; y los hombres no custodios siguen siendo la mayoría, para un total 128,912. Mujeres no custodias suman 5,506.

Aunque no precisó una cifra oficial, Martínez indicó que un por ciento de los 114,940 casos en retraso cuentan con planes de pago activos. “No necesariamente el que se considere que esté en atraso es que no tiene un plan de pago ejecutado”, señaló en la vista de confirmación del Senado.

En el caso de los menores a la espera de que ASUME emita una orden de pago, Martínez detalló que los factores para que esto siga pendiente van desde la no localización de la persona alimentante hasta argumentos de derecho levantados por los implicados. “Son múltiples factores de por qué no se ha emitido una determinación, pero no significa que no se estén trabajando”, argumentó la funcionaria ante la Comisión de Nombramientos que evalúa su designación. “Son muchísimos”, reaccionó la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, quien presidió los trabajos.

Al igual que ocurre en otras dependencias gubernamentales, la reducción de presupuesto y de personal son dos de los factores que impactan adversamente el manejo de casos.

La dependencia ha visto reducida su plantilla de trabajo en más de un 50% desde el 2004. “Nuestra carencia de personal no solo la vemos en los manejadores de casos que se encuentran a través de las diez regiones y 28 locales, sino que también la observamos en el área administrativa en la cual, a manera de ejemplo, contamos con solo dos empleados en la Oficina de Presupuesto”, expresó.

La agencia cuenta con 369 empleados activos, 148 de los cuales son especialistas de pensiones alimentarias, quienes son los encargados de manejar los 174,761 casos activos de pensión alimentaria. A preguntas de legisladores, Martínez promedió que cada trabajador maneja entre 1,100 a 1,800 casos. “Hemos visto que es inadecuado que un especialista pueda atender 1,000 casos activos, no es efectivo. Tenemos también situaciones en el área de presupuesto… creo que todas las áreas son medulares y todas las áreas tienen carencia de personal”, reconoció.

El presupuesto de la ASUME para el presente año fiscal asciende a $37.6 millones, de los cuales $16.5 provienen del Fondo General. “Para atajar esta merma de personal se ha logrado la autorización para contratar 29 especialistas de pensiones”, adelantó.

Martínez trabaja en la ASUME desde el 2021 cuando llegó a ocupar el cargo de asesora legal. En junio pasado fue nombrada como subadministradora de ASUME y dos meses después el gobernador Pedro Pierluisi la designó oficialmente al cargo. Martínez completó un bachillerato en Sistemas de Justicia en la Universidad del Sagrado Corazón (USC) y, posteriormente, obtuvo un juris doctor de la Pontificia Universidad Católica. Ejerció la abogacía a nivel privado, así como en el Municipio de Guaynabo (2014-2021).

Actualmente la agencia trabaja en un estudio socioeconómico, cuya información será determinante para definir si las guías mandatorias para el pago de pensión tienen que ser ajustadas, lo que no ocurre desde el 2014. “Prevemos poder implementar unas nuevas guías mandatorias el próximo año”, señaló Martínez.

“Mi posición es que las pensiones tienen que ser justas y no podemos establecer aleatoriamente un por ciento sin evaluar cuáles son las situaciones económicas de esa familia. Mi posición es basada en que no, necesariamente, podemos establecer un por ciento para cada uno de los ciudadanos, creo que eso tiene que ir de la mano con ese estudio socioeconómico que se está realizando”, agregó.

Las nuevas guías que trabaja Asume sustituirían las que datan de 2014 y que fijaron una reserva de $615 mensuales para el padre no custodio. Esto significa que la pensión calculada a base de los ingresos de ambos padres y las necesidades del menor no puede tocar ese ingreso con el que se supone que los no custodios sobrevivan.