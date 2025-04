“Los bloqueadores los usamos en pubertad precoz. ¿Qué va a pasar si yo prohíbo unos bloqueadores que son medicamentos inocuos (que no hacen daño)? Es un medicamento bien seguro”, sostuvo el secretario en declaraciones a El Nuevo Día .

“ La parte mía es la salubrista. Si (los menores) empiezan a tener cambios (en su pubertad) y no se sienten cómodos con esos cambios, van a empezar los problemas de salud mental , de depresión e incluso hasta suicidio. Lo que queremos es que puedan usar los bloqueadores y, cuando sean adultos, mayores de 21 años, pues decidan si siguen con hormonas de transición permanente o no”, argumentó Ramos Otero, en un aparte con este medio durante la actividad de clausura del Mes de la Niñez Temprana y la Prevención del Maltrato Infantil, convocada por la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden)

“Yo estoy a favor del proyecto, que se prohíban en menores de edad (...) las hormonas permanentes, no los bloqueadores de pubertad” , sostuvo el secretario.

“Yo no soy médico, no voy a entrar en aspectos médicos, pero creo que el secretario de Salud ha sido firme en expresarse al respecto en la continuidad del tratamiento ya iniciado, pero otro asunto es la política pública del gobierno de no promover este tipo de actitud”, respondió.