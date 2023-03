Vilmarie Rivera Sierra, cuyo nombramiento como Procuradora de las Mujeres fue retirado este jueves por el gobernador Pedro Pierluisi, lamentó que no se le haya permitido ejercer el cargo y sostuvo que durante el proceso legislativo “no recibí un trato digno ni una evaluación justa de mis conocimientos y experiencias profesionales”, así como tampoco del plan de trabajo que presentó al Senado.

“Fui transparente, presenté mis credenciales, presenté un buen plan de trabajo, contesté todas las preguntas relevantes que se me hicieron en las vistas públicas, sometí los documentos que se me solicitaron y estuve disponible para aclarar las dudas que surgieron en el proceso. Lo que recibí a cambio fue violencia, ataques infundados a mi dignidad como mujer y profesional”, señaló Rivera Sierra a través de expresiones escritas.

Esta tarde, a petición de Rivera Sierra, el gobernador retiró el nombramiento. Ayer, miércoles, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, había confirmado que Rivera Sierra no tenía los votos mínimos necesarios para su confirmación. La decisión se dio a casi tres meses de la designación y a dos semanas de la vista pública donde los legisladores tuvieron la oportunidad de conocer las credenciales de Rivera Sierra.

“Lamento mucho que en el proceso legislativo de confirmación no se me haya permitido ejercer ese cargo, para el que estoy preparada por mi conocimiento, experiencia y requisitos del cargo. Me queda claro que caí presa de la situación política e ideológica que vive nuestro país. No recibí un trato digno ni una evaluación justa de mis conocimientos y experiencias profesionales ni sobre el plan de trabajo que presenté para lo que sería esta nueva etapa de la Procuraduría de las Mujeres”, señaló.

Por 18 años, Rivera Sierra dirigió el Hogar Nueva Mujer. También, presidió la Red de Albergues de Violencia Doméstica y formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE). Contaba, además, con el aval de múltiples organizaciones que brindan servicios directos a las mujeres, que consideraban que su experiencia la posicionaban como una candidata idónea para ocupar el puesto.

“Hoy pierden las mujeres puertorriqueñas porque una vez más se les ha limitado el contar con una persona que tenga el conocimiento, el compromiso y la experiencia para lograr cambios a los problemas que forman parte de sus duras realidades. Ese es el rol de una procuradora de las mujeres, que asumí como mi misión. Acepté esta posición porque tengo un genuino deseo de servir y pensaba que la Procuraduría sería la estructura adecuada para poder adelantar los derechos humanos de todas las mujeres de nuestro país”, puntualizó.

Rivera Sierra afirmó que seguirá con su “compromiso inquebrantable de defender los derechos de todas las mujeres”.

Este no es el primer nombramiento que tiene que retirar el gobernador, en marzo del año pasado retiró la designación de Roberto Rodríguez Casillas como juez asociado del Tribunal Supremo. Rodríguez Casillas no tuvo la oportunidad de ir a vista pública. Mientras, hace dos años, hizo lo propio con la designación de Elba Aponte Santos al cargo de secretaria del Departamento de Educación, esto tras conocer que la Comisión de Nombramientos del Senado no recomendaba su confirmación.