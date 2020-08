Pese a que un informe gubernamental reciente apunta a que se ha desembolsado o transferido apenas el 37% de los fondos federales que recibió para atender la pandemia del COVID-19, la mandataria Wanda Vázquez Garced aseguró hoy que Puerto Rico figura entre las jurisdicciones que mayor uso ha hecho del dinero autorizado bajo la ley federal CARES.

Vázquez Garced alegó que el porcentaje de uso de estos fondos es de un 44% y no 37% como se desprende del más reciente informe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) publicado el viernes.

Aseguró, además, que el dinero destinado a personas ha fluido desde el inicio de la repartición de los fondos.

Resaltó, por ejemplo, que toda la partida separada para las personas que trabajan por cuenta propia fue desembolsada casi en su totalidad, así como la inyección de capital para que el seguro por desempleo no se quede sin dinero durante la pandemia que ha provocado la pérdida de más de 80,000 trabajos asalariados.

Admitió, sin embargo, que iniciativas claves, como el programa de protección de nómina para las empresas privadas no ha comenzado. Tampoco han arrancado los desembolsos asociados a los programas para añadir tecnología al sistema de enseñanza, para expandir el uso de la telemedicina, y para orientar a los pequeños y medianos comerciantes en la prevención de infecciones con COVID-19.

“Hemos sido de las mejores jurisdicciones que ha adjudicado el dinero. Hay que hacerlo responsablemente para evitar el fraude. No queremos que después tengamos casos de fraude y que digan que no se ha hecho de manera adecuada”, sostuvo Vázquez Garced en una entrevista radial (WUNO). En total, la AAFAF informó que unos $1,400 millones, de los 2,240 millones que envió el gobierno federal, siguen sin usarse. Si los fondos no se usan para finales de diciembre tienen que ser devueltos al gobierno estadounidense.

Vázquez Garced dijo que el programa de ayuda con las nóminas del sector privado estará comenzando en las próximas semanas, lo que ayudaría a detener los despidos asociados a los cierres comerciales forzosos decretados para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, que produce el COVID-19.

“El dinero que no se está usando lo estamos reasignando a sectores que lo puedan usar mejor. Hay una segunda ronda (de ayudas económicas) para hospitales, municipios, las PYMES, y viene el incentivo de protección de nómina para el sector privado”, anticipó.

Estos fondos fueron aprobados en marzo por el Congreso y desde mayo el gobierno de Puerto Rico tiene acceso al dinero que puede ser usado a discreción de los gobiernos estatales o territoriales con relativamente pocas limitaciones.

La gobernadora aseguró que siguen dando la batalla contra el COVID-19, que los indicadores en Puerto Rico tienen niveles similares de contagio a los que se registran en otras jurisdicciones estadounidenses y que “lo más importante es que no bajemos la guardia”.

“Nosotros estamos manejándolo adecuadamente”, aseguró. Hoy, el Departamento de Salud informó sobre 686 contagios nuevos, de los cuales 452 fueron confirmados con una prueba molecular. El resto tuvo un resultado positivo en la prueba de anticuerpos, por lo que su clasificación es de una infección probable. En Puerto Rico, más de 400 personas han muerto por esta enfermedad.

La funcionaria indicó que próximamente se debe conocer cómo el gobierno cobrará las multas que se impongan a las personas por estar en lugares públicos sin una mascarilla puesta. La expectativa es que estas faltas administrativas aparezcan en las licencias de las personas. Del mismo modo, reiteró que le solicitó a la Policía un “plan agresivo” de fiscalización de esta orden para prevenir los contagios desde la zona de Isla Verde en Carolina hasta la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

“Aquí hay ciudadanos que retan y se rehúsan a usar la mascarilla y dificultan que se pueda controlar la pandemia”, dijo la funcionaria.

Que hable con tiempo la CEE

Por otro lado, Vázquez Garced, quien ha mantenido un bajo perfil desde que perdió las primarias por la candidatura novoprogresista a la gobernación, indicó que si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) estima que no tiene tiempo suficiente para celebrar las elecciones generales el 3 de noviembre y tiene que cambiar la fecha de las votaciones debe informárselo inmediatamente y proponer un proyecto de ley que viabilice el cambio de fecha.

El lunes comenzaron los trabajos de escrutinio de votos de las primarias por parte del PNP, mientras que el PPD los arrancó el viernes. (Ramón "Tonito" Zayas)

“No esperen a último momento para decir que no hay tiempo para (imprimir) las papeletas. Que se hagan las gestiones pertinentes y le respondan a Puerto Rico… Si es que no van a estar a tiempo es ahora que tienen que preparar la legislación para poder convocar una (sesión legislativa) extraordinaria y tener la legislación a tiempo”, sostuvo.

El cambio de fecha para las votaciones, aunque se estima que es constitucional si se mantiene en el mes de noviembre, podría desatar problemas adicionales, especialmente para de la comisaría residente, cargo que es regulado por las disposiciones federales de elecciones que fijan la fecha de votaciones para el 3 de noviembre en este ciclo electoral.

A inicios de agosto la CEE confrontó problemas con el proceso de primarias al no ordenar la impresión de las papeletas con el tiempo suficiente para que fueran impresas y preparadas para llevarlas a los centros de votación. El proceso tuvo que se detenido y reanudado una semana después ya con todas las papeletas listas.