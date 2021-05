El Senado le sentó un golpe constitucional esta tarde al gobernador Pedro Pierluisi al rechazar los nombramientos que había hecho para llenar las sillas en el Departamento de Educación y en el Negociado de Bomberos.

Magaly Rivera Rivera, quien buscaba timonear las escuelas públicas del país, logró el aval de 12 senadores, pero 14 emitieron su voto en contra. Mientras, Javish Collazo, designado a Bomberos, obtuvo 14 votos en contra y 11 a favor.

De inmediato, el gobernador se mostró furioso por la votación de la Cámara alta en contra de Rivera Rivera.

“Es increíble que esté sucediendo. El poder se puede usar para bien o para mal. Reconozco el poder (legislativo), pero no como lo han usado”, argumentó Pierluisi. Por el momento, el departamento continuará bajo el mando del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Por su parte, el senador Carmelo Ríos opinó que ese “disfraz’' que supuestamente se les adjudica a los miembros del Partido Popular Democrático, a quienes acusa de querer proyectarse como ecuánimes, “se está cayendo”.

“Cuando miras lo que es el informe de Javish Collazo, todo el mundo tiene que estar de acuerdo de que ha hecho un gran trabajo en cinco meses. Equipo nuevo, inclusividad de todo el mundo, academia, lo que pedíamos de un jefe de Bomberos. Sin embargo, el peso político pudo más que la razón. En el caso de Familia, me alegro que hayan reconsiderado la posición y en el caso de Recreación y Deportes, de verdad que hacía falta alguien como Ray, no es político y nadie puede pensar que lo es”, indicó a periodistas.

El senador argumentó que los informes negativos no contenían información que descalificara a los nominados.

“Son hasta percepciones y egos personales, que si me atendió o no. Ese no debe ser el consejo y consentimiento. Todos son profesionales de primera y cuando ves un informe, la negatividad se basa en la percepción o no se incluyen posiciones a favor, como el caso de Collazo”, argumentó.

En el caso de Rivera Rivera, se incluyó la preocupación que tenía Henry Neumann en cuanto al rezago en los estudiantes, “pero los desmiente”, al aludir al turno del senador penepé en la sesión de hoy.

Preguntado sobre el cambio de posición de la delegación popular en el nombramiento de Carmen Ana González como secretaria de la Familia -Marially González, Gretchen Hau y Juan Zaragoza cambiaron sus votos a favor y si fueron producto de negociaciones La Fortaleza-, Ríos contestó que “las negociaciones siempre han existido”

“Es algo que se ha dado históricamente y es distinto al chantaje que está haciendo la Cámara en el caso de Larry Seilhamer y Manuel Torres”, dijo en relación a los nominados a secretario de Estado y contralor. “Si el gobernador y el presidente del Senado llegaron a acuerdo, pues ese es el proceso”.

Ríos dijo desconocer qué se negoció, como medidas legislativas, pero mencionó que negociar nombramientos es “peligroso”.

“Desde el Legislativo no se nombran puestos de confianza. Hay senadores que están pidiendo puestos de confianza y eso va a salir públicamente”, sostuvo.

Según Ríos, los funcionarios no confirmados deben revelar, si fuera el caso, que fueron derrotados debido a que no accedieron a hacer nombramientos en sus dependencias.

Mientras, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, describió el Departamento de Educación como una agencia caduca y obsoleta que necesita una urgente transformación. Opinó que para ejecutar ese propósito se necesita una persona con la capacidad de generar consensos, sensibilidad y rechazar la política partidista.

“Ninguna de esas características es atribuible a la nominada y por esas razones consigno mi voto en contra”, dijo Santiago.

Votaron a favor: los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), además de Joanne Rodríguez Veve y José Vargas Vidot.

Votaron en contra: Javier Aponte Dalmau, Rafael Bernabe, Migdalia González, Marially González, Gretchen Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabet Rosa, Ramón Ruiz, María de Lourdes Santiago, Rubén Soto, Rosamar Trujillo, Juan Zaragoza, Ada García Montes y José Luis Dalmau Santiago.

Rechazo a Collazo sin debate

Mientras, la votación sobre el nombramiento de Collazo se realizó sin debate.

Votaron a favor: toda la delegación del PNP y Joanne Rodríguez Veve.

Votaron en contra: Javier Aponte Dalmau, Rafael Bernabe, Ada García Montes, Migdalia González, Marielly González, Gretchen Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa, Rubén Soto, María de Lourdes Santiago, Rosimar Trujillo, José Vargas Vidot, José Luis Dalmau Santiago y Juan Zaragoza.

Los senadores Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos no participaron de la votación. Torres Berríos está excusado de la sesión.

Visto bueno a Corrección

Pese al rechazo senatorial a estos candidatos, el Senado aprobó los nombramientos de los titulares de los departamentos de Familia, Recreación y Deportes, y Corrección y Rehabilitación.

Ana Escobar, encargada de administrar las cárceles de Puerto Rico, fue la única que contó con un informe positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado. Su designación pasó con 21 votos a favor y cinco en contra.

Al asumir un turno en contra, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Movimiento Victoria Ciudadana, indicó que Escobar falló en notificarle que había una demanda por discrimen en su contra.

“Dijo que no tenía ninguna, pero no es correcto. Hay una demanda viva y activa”, señaló Rivera Lassén. “Son alegaciones y tienen que probarse”, agregó.

El Nuevo Día supo que parte de la negociación en torno al nombramiento incluyó que Escobar nombrara a una activista popular en la agencia como Superintendente en unas de las cárceles del país.

Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, indicó que tras los señalamientos de Rivera Lassén se abstuvo de votar en torno al informe positivo de la nominada en la Comisión de Nombramientos. Señaló que habló con Escobar y que la nominada le aclaró sus dudas, a quien describió como una persona “comprometida con la rehabilitación” y decidió votar a favor.

Votaron a favor: toda la delegación del PNP, además de Javier Aponte Dalmau, Ada García Montes, Migdalia González, Mariely González, Gretchen Hau, Elizabeth Rosa, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Rosamar Trujillo y José Luis Dalmau Santiago.

Votaron en contra: José Vargas Vidot, Juan Zaragoza, Bernabe, Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago.

Caótico nombramiento en Familia

Por su parte, el trámite del nombramiento de Familia fue caótico. La semana pasada la Comisión de Nombramientos votó con siete votos a favor, cero en contra y siete abstenidos un informe positivo en torno a la nominada, pero la votación fue interpretada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, como que los votos abstenidos debían ser contados en contra. En la segunda votación esta semana, esta vez a un informe negativo, todos los populares en la comisión y Rodríguez Veve favorecieron el informe.

En esta ocasión, el senador popular Juan Zaragoza cambió su voto a favor de la nominada, al igual que Marially González y Gretchen Hau.

Al asumir un turno en el hemiciclo, la senadora Rivera Lassén sostuvo que la titular de Familia tiene, entre sus tareas, ser la voz del Comité de PARE, creado por orden ejecutiva para preparar un plan a largo plazo con que se atienda la crisis de violencia de género en el país.

“Ha mostrado el compromiso por las tareas que acabo de decir”, dijo Rivera Lassén, al indicar que votó a favor de la nominada, al igual que su compañero de delegación, Rafael Bernabe.

El senador independiente José Vargas Vidot describió a la agencia como una compleja, sin cabeza y que ha estado inmóvil.

“Es importante que, además de lo que típicamente se plantea como el criterio que es importante para la designada, es importante que tenga el potencial de desarrollar de acuerdo a lo que demanda el país”, dijo. “He visto en la designada un interés y una intensidad de poder aprender a superar las lagunas que típicamente enfrentaría una persona al enfrentar un departamento sin mata de ruta”.

Vargas Vidot señaló que la opinión pública hacia Familia es que es un nido de politiquería y que debe ser implosionado.

“Tenemos a una persona que tiene el potencial”, insistió.

Votaron a favor: Rafael Bernabe, Marissa Jiménez, Gregorio Matías, Nitza Morán, Henry Neumnn, Migdalia Padilla, Carmelo Ríos, Keren Riquelme, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago, Wanda Soto, José Vargas Vidot, William Villafañe, Juan Zaragoza, Marially González, Gretchen Hau, Thomas Rivera Schatz.

Votaron en contra: Javier Aponte, Ada García Montes, Migdalia González, Elizabeth Rosa, Rubén Soto, Rosamar Trujillo, Joanne Rodríguez Veve y José Luis Dalmau Santiago.

Oficial en el cargo de Deportes

Otro nombramiento aprobado a pesar del informe negativo fue el de Ray Jones Quiñones como secretario de Recreación y Deportes con 19 votos a favor y siete en contra.

La decisión de la Comisión de Nombramiento del informe negativo contra Quiñones sorprendió a varios líderes deportivos del país, quienes urgieron a los legisladores a reconsiderar su posición por considerar que el designado funcionario ha realizado una buena labor en los pasados meses en medio de la pandemia del COVID-19.

Votaron a favor: Rafael Bernabe, Gretchen Hau, Marissa Jiménez, Gregorio Matías, Nitza Morán, Henry Neumann, Migdalia Padilla, Carmelo Ríos, Keren Riquelme, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Wanda Soto, José Vargas Vidot, Juan Zaragoza, William Villafañe, Javier Aponte, Ada García Montes, Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves.

Votaron en contra: Marially González, Elizabeth Rosa, María de Lourdes Santiago, Rubén Soto, Rosamar Trujillo, José Luis Dalmau Santiago y Migdalia González.