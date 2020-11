La selección de Rafael “Tatito” Hernández como líder de la proyectada mayoría popular en la Cámara de Representantes y eventual presidente fue descrita esta tarde por algunos compañeros de delegación como un “golpe de estado” al Partido Popular Democrático (PPD), a su presidente Charlie Delgado Altieri y al país.

Según el actual portavoz alterno del PPD en la Cámara, Ramón Luis Cruz Burgos, Hernández, Ángel Matos García y José “Conny” Varela llegaron a la sede del PPD convocados por Delgado Altieri “con un libreto”, que se aleja de lo que representa el PPD y se aparte del mensaje que envió el electorado el martes.

“Tres compañeros llegaron con un libreto, una actitud que no se le puede tolerar ni a ellos ni a nadie”, añadió. “Le faltaron el respeto al presidente del PPD, que se llama Carlos Delgado Altieri”, insistió.

Según dijo Cruz Burgos ante los periodistas en la sede del PPD, inmediatamente después de que Delgado Altieri dio las buenas tardes, Matos García comenzó a pasar lista, cuando esa función le corresponde al Secretario General del PPD.

“Charlie le dijo que esto era algo informal. Que vinimos a dialogar, no a escoger nada”, dijo Cruz Burgos. “Se proclamó Secretario General (del PPD) y empezó a llamar gente por nombre… lo que hizo Tatito fue reunir a un grupo pequeño de funcionarios no electos para autoproclamarse presidente”.

Cruz Burgos, Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz, quien en ningún momento quiso confirmar si aspira o no a la presidencia de la Cámara, básicamente acusaron hoy a Hernández de perpetuar “la vieja política” que, según ellos, el país rechazó el 3 de noviembre.

“Quisieron mantener la misma actitud, la misma falta de respeto y las mismas intenciones que el país rechazó en las urnas”, dijo Cruz Burgos.

A las 4:00 p.m., Delgado Altieri no se había expresado sobre la controversia.

Ortiz llegó a la sede del PPD a eso de las 11:30 a.m. acompañado por un grupo de candidatos y proclamando que hoy no era el día para escoger el liderato legislativo debido a que múltiples carreras legislativas siguen en juego. Ortiz llegó junto a Cruz Burgos, Héctor Ferrer Santiago, Orlando Aponte, Juan José Santiago, Sol Higgins, Eladio Cardona, Jorge Alfredo Rivera Segarra y Domingo Torres.

Cruz Burgos, al hablar de la convocatoria a la reunión de Delgado Altieri, insistió en que la idea del encuentro era tener una “conversación”.

“Una introspección del resultado electoral del martes y que dialogáramos como delegación… como militantes de este partido”, dijo.

“El país envió un mensaje extraordinario el martes. El país estableció claramente que quiere en un Puerto Rico, no tanto solo el PPD, un pase de batón, un nuevo liderato y una nueva proyección de personas que con sus ejecutorias validen lo que quiere el país”, sentenció Cruz Burgos al recordar que la delegación popular, si se mantienen los números actuales en la Comisión Estatal de Elecciones, no alcanza la mayoría necesaria de 26 votos para poder seleccionar un presidente sin la necesidad de contar con los votos de la minoría.

Actualmente, representantes como Jesús Santa y Luis Raúl Torres están batallando en sus respectivos Distritos.

“Si hay varios escaños hoy que no se han adjudicado… sería irresponsable sentarnos a seleccionar quién va a dirigir algo que no tenemos para dirigir”, dijo Cruz Burgos.

JESÚS MANUEL ORTIZ

Ortiz evadió la pregunta de si le interesa la presidencia de la Cámara, aunque múltiples fuentes de este diario señalan que ese es su plan. A preguntas, señaló que si el PPD logra la mayoría, en su momento Delgado Altieri convocará a los legisladores y entonces se seleccionaría el liderato.

“Estoy interesado en que el PPD represente los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y estoy interesado en que la nueva generación del PPD esté a la altura de lo que el país decidió el pasado martes. Lo que ocurrió hoy, lamentablemente, es todo lo que el país rechazó el martes”, dijo.

“Es lamentable que teniendo funcionarios contando votos en medio de una pandemia, algunos compañeros quieran poner sus intereses personales y ambiciones primero sobre el bienestar del país”, agregó. “En la nueva era de la política, quien no puede dialogar dentro de su casa no puede hacerlo fuera de ella. El ejemplo tiene que darse en la casa”.

HÉCTOR FERRER SANTIAGO

Ferrer Santiago, al igual que Ortiz proyectado nuevo miembro de la Cámara por Acumulación, argumentó que si el PPD no trabaja con consenso este próximo cuatrienio “en cuatro años el país vuelve a sacar lo que no sirve”.

“Se ha intentado hacer un golpe de estado a la presidencia, a la institución del PPD y al país. No me siento identificado con las acciones que ocurrieron en la mañana y tarde de hoy. No es la manera de hacer política y de llegar a consensos y de buscar alianzas con los compañeros representantes que fueron electos por los otros partidos”, dijo.