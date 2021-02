El Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Paciente y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) favorecieron hoy un proyecto de ley que le ofrece protecciones adicionales a empleados que estén registrados como usuarios de cannabis medicinal.

En una ponencia firmada por el secretario designado de Salud, Carlos Mellado López, se consigna la posición a favor de la agencia, aunque condicionada a ciertas enmiendas técnicas. Actualmente hay alrededor de 111,500 pacientes registrados en el programa de cannabis medicinal de Salud. El cannabis medicinal se utiliza para aliviar los síntomas y manifestaciones de ciertas condiciones como Alzhéimer, artritis, autismo, pacientes de cáncer o que reciben quimioterapias; depresión; desórdenes de ansiedad; epilepsia; fibromialgia; hepatitis; migraña; la enfermedad de Parkinson y dolor crónico.

Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, promulgó una orden administrativa con el fin de que pacientes certificados como usuarios de cannabis medicinal puedan laborar en el cuerpo legislativo.

“Lo que buscamos al radicar este proyecto es proteger a miles de pacientes registrados para tratar sus condiciones utilizando cannabis medicinal. En Puerto Rico existen leyes que permiten la utilización de cannabis medicinal a pacientes autorizados y debidamente certificados por el Estado. Sin embargo, no existen leyes de protección laboral para proteger a empleados o aspirantes a empleados de discrimen por dar positivo a cannabis a raíz de algún medicamento que necesiten para atender sus condiciones. Esto, pone a los pacientes en una situación vulnerable para ser discriminados y en riesgo de perder sus empleos”, dijo el represesantante Jesús Manuel Ortiz, uno de los coautores de la medida.

Ortiz dirigió el proceso de vista pública de la medida como presidente de la Comisión de Gobierno.

El Proyecto de la Cámara 152, de Ortiz, Rafael “Tatito” Hernández, Ramón Luis Cruz, Héctor Ferrer Santiago y Orlando Aponte, enmendaría la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 42-2017) para consignar que los pacientes registrados como usuarios de cannabis serán considerados como una categoría protegida con“todas las leyes de protección en el empleo”.

Dicha ley, actualmente, no contempla protección alguna para trabajadores registrados en el programa de cannabis medicinal y el propio Mellado López, en una ponencia leída defendida por Edwin León Pérez, Arlene Questell Aguirre y Dinorah Collazo, reconoció que empleados pueden ser discriminados actualmente debido al texto del estatuto vigente.

León Pérez se desempeña en el Departamento de Salud como secretario Auxiliar de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), Questell Aguirre es la directora ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal y Collazo es una ayudante especial de Mellado López.

El PC 152 también dispone que ningún patrono podrá discriminar contra un paciente registrado y autorizado para utilizar la sustancia, ya sea en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier condición de penalidades en el empleo.

No obstante, la medida también dispone que estos pacientes no estarán protegidos si el patrono puede demostrar que el empleado presenta una amenaza real a si mismo o a compañeros de trabajo, si no puede ejecutar su trabajo correctamente, si el desempeño de su trabajo bajo los efectos del cannabis medicinal expone al patrono a perder algún tipo de licencia o permiso o si el empleado ingiere o posee cannabis medicinal en su lugar de trabajo o durante horas laborables sin la autorización de su patrono.

“La ausencia por cinco años de un lenguaje explícito que atienda esta necesidad nos lleva a concluir que es necesario que la política pública del gobierno de Puerto Rico le garantice a todo aquel empleado/paciente registrado y autorizado, que se beneficie actualmente o pueda beneficiarse en el futuro de estos tratamientos, el no ser penalizado y/o discriminado a consecuencia de su condición de salud”, lee la ponencia de Salud.

Por su parte, la Procuradora del Paciente, Edna Díaz De Jesús, también endoso el proyecto al sostener que la propuesta nueva ley “es de gran beneficio ya que propiciaría el que más pacientes puedan certificarse sin temor a ser despedidos, penalizados o inclusive discriminados por su patrono”.

“Del mismo modo, la utilización del cannabis medicinal incide en muchas ocasiones en que el paciente pueda disminuir o hasta suspender el uso de medicamentos recetados junto con la recomendación de su médico, para tratar su condición de salud y mejorar su calidad de vida”, sostuvo la procuradora.

Díaz De Jesús sí sugirió que el proyecto sea enmendado para precisar que la prohibición que se busca en el proyecto se va a implementar tanto en el sector público como en el privado.

En el caso del DTRH, se establece que una violación en el campo privado a la propuesta ley sería suficiente causa de acción para que un perjudicado busque remedios a través de la Ley contra el Discrimen en el Empleo. De concretarse una violación en el sector público, la causa de acción sería presentada en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

La agencia sugirió que se incluya un lenguaje en la propuesta ley para que quede claro que ningún patrono será penalizado o se le negará algún contrato, licencia, permiso, certificación o fondos basado únicamente en que emplee personas que estén registrados como usuarios de cannabis medicinal.

El abogado José Antonio Maes, indicó que los 111,500 pacientes registrados están desprovistos de protección laboral alguna, precisamente por la falta de un lenguaje que atendiera este tema en la Ley 42-2017.

“Hemos visto como patronos, tanto privados como en el mismo gobierno que impulsa la política pública del cannabis medicinal, ha discriminado contra las personas que utilizan cannabis medicinal conforme a una recomendación médica y licencia de paciente debidamente expedida”, dijo Maes, quien argumentó que el proyecto, entre otras cosas, evitará que un paciente registrado tenga que escoger entre su salud y su situación financiera.

Maes sí recomendó enmiendas como modificar la Ley 44 de 1985, conocida como la Ley para Prohibir el Discrimen Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales para atemperarla y uniformar la protección que se persigue con el PC 152. En síntesis, la Ley 44-1985 no le ofrece protección alguna a lo que se conocería como un “adicto”, pero Maes advirtió que debido a que el ordenamiento federal no le reconoce al cannabis capacidades medicinales y sí se clasifica como una sustancia con “alta probabilidad de abuso”.

Maes también sostuvo que es necesario enmendar dos leyes que reglamentan las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector público y privado para que no choquen con el PC 152.