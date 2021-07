El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, acusó esta tarde al gobernador Pedro Pierluisi de ser un irresponsable y querer proyectarse como víctima al insistir en nominar a cuatro figuras cuyos nombramientos no fueron atendidos por el Senado durante la primera Sesión Ordinaria.

Además, indicó que es hora que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le explique al país “la realidad” de estas nominaciones, en referencia a las designaciones de Mariano Mier (Comisionado de Seguros), José Colón Grau (Emergencias Médicas), Enrique Völckers (Servicio de Tecnología e Innovación, PRITS) e Ian Carlo Serna (Comisionado de Telecomunicaciones).

Pierluisi hizo las nominaciones en receso el pasado 1 de julio junto a cinco miembros asociados de la Junta de Planificación. Delgado dijo que tiene información de primera mano sobre los primeros cuatro nominados, no así de los miembros de la Junta de Planificación.

Dalmau Santiago no ha querido revelar públicamente las objeciones de los senadores en torno a estas nominaciones al alegar que, en algunos casos, las objeciones giran en torno a problemas financieros y él prefiere no exponer a los nominados. Uno de esos casos, supo El Nuevo Día, es el de Colón Grau.

“Él ha tratado de ser prudente y elegante con el gobernador y con los nominados, que van a ser los que cogerán los golpes cuando sean rechazados por el pleno porque los informes no serán favorables”, dijo Delgado Altieri a El Nuevo Día.

¿Hasta cuándo puede esperar Dalmau Santiago?, se le preguntó.

“Tiene que hacerlo una vez regrese de un viaje que tiene. El presidente del Senado tiene que dejarle saber al país cuál es la realidad con los nombramientos y que se sepa que el gobernador es un irresponsable. Lo que pasa es que él quiere mantener una vía de comunicación abierta con el gobernador, pero José Luis va a tener que reaccionar porque él no puede quedar mal cuando la responsabilidad es de otro”, dijo el también vicepresidente del PPD.

“Uno ve la estrategia que está siguiendo el gobernador y da la impresión que no entiende que forma parte de un gobierno compartido, no con el Partido Popular, sino con cinco partidos. Aquí no una cultura de gobiernos compartidos o alianzas para hacer gobierno, pero lamentablemente el Gobernador se ha atrincherado en su posición”, dijo Delgado Altieri.

“Los nombramientos son vitales para adelantar la agenda de país y vemos que el gobernador, de manera irresponsable, ha comenzado a hacer nombramientos y da la impresión de que no investigó bien a esas personas, no analizó sus trayectorias o ha sido un irresponsable al no someterlos a ese filtro”, agregó.

En el caso de Völckers, el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz y la propia vicepresidenta del Senado, Marially González, celebraron una conferencia de prensa en abril en que señalaron que el funcionario había contratado a dos empleados que tuvo en la empresa privada una vez fue nombrado director de PRITS y a un tercero, también exempleado, le dio un contrato de $896,300 a través de una empresa creada tres días después de ser nominado

Völckers ha dicho que las dos personas contratadas realmente nunca trabajaron con él en la empresa privada en calidad de empleados.

Por su parte, Delgado Altieri no quiso entrar en el detalle de la información que tiene sobre los nominados.

“Pero hay casos con problemas contributivos en Hacienda”, dijo, al insistir que Pierluisi conoce sobre los reparos de los senadores y aun así renominó a los cuatro funcionarios.