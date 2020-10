El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, defendió esta tarde las compensaciones de empleados que incluso superan los salarios mensuales de sus jefes, como ocurre en el caso de las oficinas legislativas de Rafael “June” Rivera Ortega y Urayoán Hernández Alvarado.

En ambos casos, empleadas de estas oficinas ganan $7,200 mensuales, cifra que supera el estipendio mensual de los legisladores, que son funcionarios electos.

En síntesis, Méndez manifestó que se tiene una creencia equivocada en la calle sobre la labor de un empleado legislativo y que los legisladores pueden llegar a acuerdos para compensarlos como entiendan. De otra parte, defendió su postura de no revelar los salarios de los empleados del cuerpo legislativo, señalando que divulgar esa información comprometería su seguridad.

“Ve donde la persona y pídeselo. Si me dice que no a mí, no se lo puedo dar”, sostuvo Méndez al ser abordado por periodistas en el Capitolio. El líder legislativo, quien argumentó que revelar el salario de una persona pone en peligro su seguridad personal al abrir la puerta a un posible asalto, inicialmente reaccionó molesto ante las preguntas de los periodistas al señalar que ya ha hablado suficiente del asunto.

“Aquí hay una idea de que los legisladores, los empleados de los legisladores tienen un horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., eso es totalmente falso. Hay empleados que trabajan con los legisladores hasta altas horas de la noche. Tengo compañeros, y hoy fue mi caso que he estado en medios radiales desde temprano, y tengo que llamar a asesores y personas que me hablan a mí sobre ciertos temas en específicos”, dijo Méndez.

Según el legislador, compañeros en la Legislatura optan por pagar cantidades adicionales a sus empleados porque no pueden pagarles tiempo extra o no existe un mecanismo distinto de compensación.

“Esa es una condición (de trabajo) que, a lo mejor por $2,000, un empleado no va a trabajar”, dijo al referirse a las exigencias de las posiciones en oficinas legislativas. “Y también hay unos empleados con los que tú tienes una confianza, con los que tienes una relación de trabajo bastante extensa y llegas a unos acuerdos. Eso es todo”.

Preguntado si consideraba alto un salario mensual de $7,200 para un empleado de oficia legislativa, Méndez respondió que él podría pensar que salarios en otros lugares son altos “y no los critico”. Cuando se le recordó que, en la Cámara se pagan con fondos públicos, contestó: “la gente se gana lo que es su labor, su trabajo y ese juicio lo tiene que hacer cada legislador”.

Méndez aseguró que desconocía sobre los salarios altos en las oficias de Hernández Alvarado y Rivera Ortega, pero luego mencionó que también los hay altos en oficinas de legisladores de minoría, aunque no los identificó.

“No tengo la supervisión directa de los salarios de los empleados, pero es algo que estoy mirando en cada oficina. Hay oficinas de minoría que tienen salarios exhorbitantes, pero se lo dejo al juicio de cada legislador”, dijo.

El Reglamento de la Cámara de Representantes dispone que el Presidente tendrá a cargo todas las funciones administrativas del cuerpo legislativo, incluyendo “selección, nombramiento, clasificación, ascenso, retribución, disciplina, cese, destitución, sanciones y todo lo relacionado a transacciones de personal y la promulgación de normas para la administración de éste”, lee el documento.

Además : “preparación, manejo y divulgación del presupuesto; control de compras y desembolso de fondos públicos…”.

Cuando se le indicó que tiene visibilidad de lo que ocurre en las oficinas legislativas, al menos la retribución de los empleados, a través de director de Administración, Méndez respondió que le pueden alertar sobre algunos asuntos, como lo son los contratos.

“Le damos un presupuesto al legislador y el legislador tiene la discreción, conforme a las órdenes generales, las leyes y el uso del reglamento de repartir su presupuesto. No puedo intervenir”, dijo.

Avanza el plan de clasificación y retribución

Aunque Méndez sostuvo que no puede “intervenir” con los salarios que se pagan en las oficinas legislativas, sí dijo que la semana que viene debe estar recibiendo el borrador del nuevo Plan de Clasificación de Retribución de la Cámara. Las reglas solo aplicarían a empleados y el contenido del documento, que sería repartido entre legisladores de mayoría y minoría, entrarían en vigor si Méndez revalida en su escaño y como presidente del cuerpo legislativo el año que viene.

Méndez dijo que prepararía un documento similar, pero aplicable a contratistas.

“Las escalas salariales que se están poniendo tienen muchos ajustes y eso lesionaría la discreción de los legisladores en términos de la negociación (con posibles empleados). Pero hay que mirarlo y voy a recibir el insumo de la mayoría y de la minoría”, dijo.