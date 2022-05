El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, condenó esta tarde el contenido del borrador de proyecto de estatus divulgado en Washington D.C. al sostener que es antidemocrático, incompleto, contrario a los mejores intereses de los puertorriqueños, una falta de respeto a los puertorriqueños y producto de negociaciones en cuartos oscuros.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañwz sostuvo que se incluyeron, al referirse a la estadidad, la independencia y la libre asociación a “tres de las cuatro alternativas apoyadas por los puertorriqueños”.

“No obstante, rechazamos con todas nuestras fuerzas el que no se haya incluido al ELA”, sostuvo.

Por un lado, Dalmau Santiago Indicó que combatirá la medida, incluso mediante esfuerzos de cabildeo, defendió el Estado Libre Asociado y dijo que estaría dispuesto a participar de las vistas públicas que es espera se celebren el mes que viene en Puerto Rico.

“Dejar fuera al Estado Libre Asociado (ELA) como la opción de relación política con Estados Unidos, que asegura la ciudadanía y el desarrollo que le sirve bien a las familias puertorriqueñas merece nuestro más enérgico total y absoluto rechazo”, dijo Dalmau Santiago a la prensa en el Capitolio. “No favoreceremos ninguna medida que excluya al ELA y trabajaremos para derrotar la estadidad aquí y en Washington”.

Dalmau Santiago argumentó que ni el proyecto de la comisionada residente Jenniffer González ni el presentado por las congresistas Alexandria Ocasio Cortez y Nydia Velázquez no tenían futuro y que dejaron fuera al ELA y “el sentir del pueblo puertorriqueño y omitió el análisis y el aval de la Oficina de Estudios Congresionales y el Departamento de Justicia”, sostuvo al referirse a la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama.

“Es un engendro extraño entre dos medidas totalmente incompatibles una con la otra e incompatibles con la realidad de los puertorriqueños”, afirmó. “Evita que miles de puertorriqueños puedan expresarse por la fórmula en que creen”, agregó.

Dalmau Santiago denunció que el PPD fue dejado fuera de la discusión del proyecto de ley y que así lo avaló el congresista Raúl Grijalva y la propia Velázquez.

“Escribimos cartas, nos hicimos disponibles y en cuartos oscuros preparan un proyecto que excluye el sentir de una gran cantidad de puertorriqueños”, dijo mientras recordaba que Velázquez había rechazado en el pasado proyectos de estatus “discriminatorios” o diseñados para lograr un resultado a favor de la estadidad.

“Hay que preguntarle si cambió de parecer”, dijo. “Al avalar el borrador cae en lo mismo que denunció”.

Dalmau Santiago rechazó que el ELA represente una relación colonial con Estados Unidos y dijo que esa relación “la queremos y la defendemos”.

“Cualquier intento de traer la estadidad por la cocina lo vamos a combatir”, dijo.

“¿No adjudica que se trate de una relación colonial?”, se le preguntó. “

“No”, respondió. “Si ahora Estados Unidos, con su voto, dice lo contrario estaría mintiendo al mundo cuando dijeron a Naciones Unidas que el ELA no era una relación colonial y eso es asunto de otro debate”, afirmó.

“Estoy a favor del ELA, siempre lo he dicho y no me he escondido. Este proyecto excluye a los que piensan distintos y es una falta de respeto a los puertorriqueños”, dijo