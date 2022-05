Las reacciones tras el anuncio de hoy al mediodía sobre el proyecto de consenso divulgado en la Cámara de Representantes federal no han tardado en llegar, comenzando por el lado estadista.

El portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que endosaba el acuerdo entre republicanos y demócratas y que incluye la celebración de una consulta popular avalada por el Congreso.

Dijo que se tata de “un paso” y adelantó que la delegación que lidera en la Cámara de Representantes trabajará un proyecto de ley para convocar un plebiscito sobre estatus que incluye las opciones de la estadidad, independencia y libre asociación.

“Hoy es un momento histórico para Puerto Rico. Hoy damos otro paso firme para salir de esta condición colonial que tanto daño le ha hecho a nuestra gente y buscar la mejor alternativa, la estadidad, la única opción que garantiza la ciudadanía americana y la seguridad de vivir bajo los Estados Unidos. El proyecto bipartito que hoy presenta la comisionada residente, Jennifer González, en conjunto con el liderato cameral federal, es la culminación de una etapa de mucho trabajo y esfuerzo por parte de nuestro partido”, dijo en declaraciones escritas.

El expresidente de la Cámara dijo que hará campaña a través de los 78 municipios de la isla para llevar el mensaje sobre la importancia de aprobar este proyecto y votar por la estadidad.

“Con este proyecto, el cual es otro paso hacia lo que quiere la inmensa mayoría del pueblo, la estadidad, estamos obligando al Congreso a aceptar los resultados de la consulta, viabilizando así que cuando gane la estadidad la misma se pueda hacer de manera rápida para el beneficio de todos”, sostuvo Méndez.

“Nuestra delegación, liderada por el amigo José Aponte, ha estado impulsando la estadidad en el Congreso desde enero de 2021, continuando con los esfuerzos que hicimos el cuatrienio anterior. El proyecto que hoy se anuncia es el resultado del trabajo del gobernador, la comisionada residente, los representantes y senadores, así como alcaldes del PNP que, unidos a la visita de veteranos y jóvenes, buscamos un Puerto Rico repleto de oportunidades y con la seguridad que sólo la unión permanente con los Estados Unidos, mediante la estadidad, nos brinda”.

Por su parte, el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que el acuerdo de hoy significa, según él, que el Estado Libre Asociado no tiene futuro y que quedó fuera de las opciones por “indigno”.

“El PNP y el movimiento estadista y todos los que apoyamos la unión permanente, indiscutiblemente hemos logrado un avance significativo hacia la igualdad, en las cortes reclamando derechos, en los foros internacionales denunciando el colonialismo y en el Congreso presionando para lograr resultados”, sostuvo en su cuenta de Facebook.

José Enrique Meléndez, representante penepé, declaró que tras 124 años el Congreso “y muy a pesar de algunos defensores de la colonia”, había logrado un proceso vinculante “que hace una oferta de estadidad y dos versiones de independencia. Ya la estadidad no es un sueño. La oferta de estadidad es real”, indicó.

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, indicó que la medida significa la posiblidad de que, por primera vez, el Congreso demuestre voluntad de lo que llamó “superar la condición territorial”.

“Es un avance en el proceso que apenas comienza porque es un borrador y está sujeto a cambios y enmiendas. Anticiparon que visitarán Puerto Rico para hacer vistas públicas y entiendo que el proyecto contiene lo esencial del proyecto de Nydia Velázquez que es la inclusión de las tres opciones de estatus y que sean no territoriales ni coloniales”, dijo Dalmau Ramírez a El Nuevo Día.

En torno al debate sobre la libre asociación y si es o no la modalidad de la independencia, Dalmau Ramírez sostuvo que el derecho internacional reconoce esta opción como una separada de la independencia.

“Es un ejercicio de soberanía donde se parte de una asociación con Estados Unidos y la tienen unas islas en el Pacífico”, dijo. Dalmau Ramírez recalcó que el proceso de solución de estatus de Puerto Rico será un proceso único en el Congreso.

En el caso del representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, publicó que el liderato cameral federal había dado lo que llamo un paso importante.

“Lo responsable ahora es evaluar el “Puerto Rico Status Act” en su totalidad y participar activamente de este diálogo histórico y necesario”, sostuvo.

El senador de MVC, Rafael Bernabe sostuvo que la relación con Estados Unidos es colonial y que tiene que ser una prioridad salir de esa situación. Criticó que la medida no contemple el mecanismo de la asamblea constitucional de estatus, rechazó lo que llamó referéndums no vinculantes, “pero señalamos que estamos dispuestos a examinar con cuidado e incluso apoyar cualquier iniciativa que sea un paso real hacia la descolonización”.

Bernabe manifestó que MVC defiende que los criterios a examinar para concluir si una propuesta de descolonización es la apropiada es que sea un proceso vinculante, que sea un proceso informado incluyendo la definición de cada alternativa, que sea un proceso en que las alternativas sea no territoriales y que la alternativa a ejecutarse tenga el apoyo de la mayoría del pueblo, por lo que favorecen segundas y terceras vueltas de ser necesario.

El representante independiente Luis Raúl Torres optó por resaltar que, en el lenguaje del borrador del proyecto se establece que se reconocería la ciudadanía estadounidense bajo un estatus de libre asociación.

“Claramente reconoce que bajo ese estatus hay ciudadanía americana por nacimiento para todos los nacidos de padres que son ciudadanos”, sostuvo.

El representante popular Héctor Ferrer Santiago acusó a la congresista Nydia Velázquez, quien es coautora de la medida, de haber criticado hace una década una medida similar a la que hoy apoya.

“Hoy Nydia Velázquez apoya el mismo proyecto que hace 10 años denunció con tanta vehemencia. Lo dije hace un año y me reitero: le está haciendo el mejor regalo al PNP, excluir el ELA para darle una “victoria” a la estadidad. El proyecto morirá en el trámite legislativo”, indicó Ferrer Santiago en su cuenta de Twitter.

El también representante popular José “Conny” Varela escribió en su cuenta de Twitter: “¡que escuchen y lean bien! Ciudadanía americana dentro de la Libre Asociación, para los que decían que no se podía”.

El exgobernador popular Aníbal Acevedo Vilá sostuvo que Velázquez reconoció que el borrador de la medida define la libre asociación como algo diferente a la independencia.

“Además reconoce la permanencia de la ciudadanía americana bajo la libre asociación. Hoy muere un mito y campaña de miedo, con el reconocimiento del liderato PNP”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

El exlegislador popular Ramón Luis Nieves denunció que, según él, ha iniciado la demagogia al escuchar comentarios de la medida.

“El proyecto no dice que las opciones son estadidad, independencia, o independencia en la modalidad de libre asociación. Esta propuesta reconoce que libre asociación no es la independencia, ni siquiera una variante de esta”, indicó. “Lo de independencia en libre asociaron no está en el proyecto”.

El exsenador popular José Nadal Power sostuvo en su cuenta de Twitter que la libre asociación ha sido definida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una “modalidad de la independencia”.

“Además, todos los tratados de este tipo que han suscrito los Estados Unidos han sido sin ciudadanía y con fecha de expiración”, afirmó.