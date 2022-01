Alba González Rivera, la mujer que figuró como denunciante en el caso ético contra el senador popular Albert Torres Berríos, dijo sentirse decepcionada con el resultado final de la investigación en contra del legislador de primer turno y quien salió por la puerta ancha ayer cuando el pleno del Senado decidió no aceptar el informe final de la Comisión de Ética.

En el informe, con una recomendación de reprimenda y un voto de censura y presentado por la senadora Marially González, presidenta interina del organismo para atender la querella de Torres Berríos, se concluyó que el legislador utilizó lenguaje soez contra sus empleados, pero igualmente determinó que no se constituyó un patrón de hostigamiento laboral en la oficina legislativa y que el legislador tampoco orquestó un esquema de solicitar dinero a sus empleados.

Todos los populares hábiles para votar lo hicieron a favor de recibir el informe, al igual que Joanne Rodriguez Veve, de Proyecto Dignidad, para un total de 11 votos, cuando se necesitaban 14. La minoría rechazó el informe con 13 votos.

PUBLICIDAD

Un informe de minoría, redactado por la senadora independentista María de Lourdes Santiago, concluyó que sí hubo hostigamiento laboral y sí se solicitó dinero, por lo que procedía ser removido permanentemente de la presidencia de comisiones, que fuera multado en $5,000 y que el caso fuera referido al Departamento de Justicia.

“Estoy decepcionada por completo. Estoy bien desilusionada con la mayoría de los senadores, no con todos, pero alegre también porque el Departamento de Justicia solicitó ver el caso”, dijo González Rivera a El Nuevo Día al reconocer que desconoce cómo el caso llegó a Justicia.

Esta agencia se limitó a autorizar un comunicado de prensa en que confirma que solicitó el expediente del caso. No respondió, por ejemplo, si se recibió un referido o si la dependencia se activó sin ese paso.

González Rivera indicó que entre las declaraciones que la Comisión de Ética rechazó admitir por fallas procesales hay información que comprueba que Torres Berríos supuestamente dio instrucciones para que se le solicitara dinero a los empleados.

“Quiero que esta persona pague. Esta persona no merece estar en el Senado de Puerto Rico”, dijo González Rivera. “Esto me afecta emocionalmente a mi y me ensuciaron el nombre”.

Por su parte, la portavoz independentista María de Lourdes Santiago criticó que la dirección del Senado no avisó a las minorías, por lo menos a ella y a Movimiento Victoria Ciudadana, sobre las intenciones de atender el informe el lunes.

Santiago, contrario a la apreciación del portavoz popular Javier Aponte Dalmau, entiende que debido a que el informe de mayoría no alcanzó los 14 votos necesarios, ella todavía tiene la oportunidad de presentar su propio informe para que sea llevado a votación. El Código de Ética del Senado dispone que si el cuerpo no aprueba las recomendaciones en el informe se podría “en ese momento” presentar otras recomendaciones, entre la que podría estar otro informe con otras conclusiones.

PUBLICIDAD

Aponte Dalmau sostuvo que esa frase de “ese momento” significaba que se tenía que tomar la acción el lunes, lo que no ocurrió.

La legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño indicó que es esencial que el cuerpo legislativo cumpla a cabalidad con la petición de información de Justicia, incluyendo el informe de minoría y documentos que no forman parte del expediente original de la pesquisa pero a los que ella tuvo acceso cuando visitó la oficina de la Comisión de Ética. Por ejemplo, una carta de la oficina de Recursos Humanos donde se le devuelve a González Rivera un diferencial que fue cancelado por órdenes de Torres Berríos.

Marially González, presidenta interina de la Comisión de Ética, leyó a este diario la carta de Justicia, firmada por el fiscal auxiliar Enrique Rodríguez Álamo.

“Lo que pide Justicia es el expediente y las transcripciones. Se dio copia fiel y exacta del expediente utilizado, incluyendo aquella información que fue descartada por la Comisión de Ética”, dijo González a El Nuevo Día.

Preguntada sobre el efecto concreto de la votación del lunes, que básicamente evitó que Torres Berríos fuera sancionado, González indicó que fue la voluntad del cuerpo legislativo. Insistió en que se trató con respeto a todos los que testificaron en la comisión y que no se probó un patrón de acoso como está tipificado por ley, pero sí se demostró que tuvo un comportamiento inaceptable para el Senado.

“Hicimos un proceso de cuatro meses y en ocasiones teníamos que suspender o posponer las reuniones ejecutivas por falta de quórum. Queríamos que cada decisión fuera tomada por la mayoría”, dijo González. “Queríamos un proceso justo para todas las partes... hay que preguntarle a las persona que votaron a favor de que no se recibiera el informe”.