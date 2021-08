El portavoz popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, afirmó que un proyecto de ley que amplía la protecciones ante el discrimen por identidad de género incluyendo, entre otras cosas, el criterio de la percepción real o percibida, será llevado a votación en el cuerpo legislativo cuando exista un ambiente propicio para su aprobación.

El Proyecto del Senado 136 llena un vacío en el estado de derecho que, si bien prohíbe en una serie de instancias el discrimen por identidad de género, no atiende escenarios en que la persona que discrimina tiene una percepción sobre la orientación o identidad sexual de la víctima. Por lo tanto, la medida establece que la política pública será el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida, en el empleo público o privado o en cualquier gestión gubernamental pública o privada.

Matos García indicó que no se ha llevado a votación la pieza para evitar que sufra el mismo desenlace que tres legislaciones derrotadas en la Cámara el pasado 25 de junio, que tenían como fin, por ejemplo, elevar a rango de ley el currículo basado en perspectiva de género en las escuelas públicas. Otra medida perseguía promover la enseñanza de valores y ética en las escuelas y una tercera medida, en este caso una Resolución Conjunta, ordenaba a WIPR-TV ejecutar una campaña educativa sobre perspectiva género.

“Se aguantó la medida para que la herida no fuera más grande porque se iba a colgar también. Como se salió ese sal pa’fuera en que todo el mundo colgó lo de todo el mundo, pues mi perspectiva como portavoz es que cuando una medida se rechaza es como una tragedia porque esa espinita se queda ahí”, dijo Matos García a El Nuevo Día.

Iniciada la segunda Sesión Ordinaria del cuatrienio, Matos García indicó que está esperando un “mejor clima” para llevar a votación el PS 136. El político sostuvo que el tema no ha sido traído a discusión en los dos caucus que ha celebrado la mayoría popular. No obstante, ante cuestionamientos dijo que también es responsabilidad de los autores de la medida en el Senado y sus compañeros de partido en la Cámara hacer el cabildeo necesario y convencer a posibles detractores.

El PS 136 es de los senadores María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassén, José Vargas Vidot y Javier Aponte Dalmau.

Preguntado si realmente hay espacio para convencer opositores al proyecto de ley, Matos García respondió que tiene una delegación con “convicciones claras y fuertes, pero hay espacio para dialogar”.

La medida sobre la perspectiva de género en las escuelas públicas fue derrotada ese 25 de julio con el voto en contra de los penepés presentes y los populares Jessie Cortés Ramos, Edgardo Feliciano, Sol Higgins, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Jorge Rivera Segarra, Deborah Soto y Luis Raúl Torres. Mientras, la representante Jocelyne Rodríguez se abstuvo.

“Como portavoz, estoy consciente de la composición de las delegaciones que hay este cuatrienio y una medida en la Cámara de Representantes, cualquier día, necesita 26 votos. Si no los tengo y la medida es buena, pues tengo que esperar y hacer lo contrario, pues me sentiría mediocre porque no quiero llevar a votación medidas para que mueran”, dijo Matos García. “Esas medidas (y el PS 136) que se colgaron hacen falta en nuestra sociedad, pero lo que pasa es que el país eligió un caldero social y así se refleja en la composición social que hay en la Cámara. Si esa composición no está madura para estas decisiones, pues lo mejor que puedo hacer es preservar la medida hasta que llegue ese momento”.

Fue el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano quien hizo un reclamo este pasado miércoles en una vista pública del Senado a que la Cámara finalmente apruebe el PS 136. Serrano hizo sus expresiones al favorecer, aunque sugiriendo enmiendas, el proyecto del Senado que crea la carta de derechos de la comunidad LGBTTQI+.

Serrano aludió a cómo el PS 136 contiene un lenguaje que atiende el discrimen en la prestación de servicios públicos y privados, en al ámbito de la educación y en el derecho a la vivienda.

Las protecciones para que se respete esta política pública se alcanzan mediante enmiendas a leyes como la que creó la Carta de Derechos del Joven, la Ley de Relaciones del Trabajo, la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno y la Ley De Discrimen en el Empleo. En estos últimos tres estatutos ya existía la prohibición por identidad de género, por lo que el proyecto solo añade la frase “real o percibida” en múltiples instancias.

Igualmente, se enmienda la Ley de Derechos Civiles para consignar la prohibición por orientación sexual, identidad de género, real o percibida.

El proyecto también modifica el Código Municipal aprobado el año pasado para que exista una prohibición expresa al discrimen por orientación sexual “real o percibida” en procesos como el reclutamiento de personal, la aplicación del principio de mérito y en instancias como el derecho a una licencia en caso de que un empleado tenga que acudir a un procedimiento administrativo relacionado a una querella por discrimen por orientación sexual o identidad de género real o percibida.

Otra medida modificada es la Ley del Protocolo de Investigación y Radicación de Acciones Criminales Frente al Acoso Sexual y por Razón de Género (Ley 61-2011) para establecer que el protocolo ya creado aplicará a querellas por discrimen basado en orientación sexual real o percibida e identidad de género.

Igualmente, se modifica el Código Penal del 2012 para clasificar como un acto de discrimen aquel cometido por orientación, identidad de género real o percibida y para añadir, como agravante a ser tomado en consideración al momento de aplicar una pena, que el delito haya sido cometido basado en la identidad de género de la víctima “real o percibida”.