A 10 días de que culmine la sesión legislativa, el Senado tiene ante sí 45 nombramientos del Ejecutivo por atender, y el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, ha mantenido el hermetismo que le caracteriza sobre su juicio valorativo respecto a los nominados.

En la lista de nominados aún bajo evaluación, además de miembros del gabinete, hay jueces, fiscales, secretarios, comisionados e integrantes de diversas juntas.

Múltiples fuentes indican que designaciones como las de Enrique Volckers, como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS), y Orlando Rivera Carrión, para dirigir la Comisión de Juegos, serían rechazadas por el cuerpo legislativo, ya sea a nivel de la Comisión de Nombramientos o en el pleno, o no actuando sobre ellos y dejando que expiren el 30 de junio.

Volckers enfrenta problemas por haber fallado un año en presentar su planilla de contribución sobre ingresos y por contratar exsocios en el ámbito privado tras ser nombrado como jefe en PRITS.

PUBLICIDAD

Rivera Carrión, por su parte, enfrenta cuestionamientos de senadores por la presunta concesión irregular de licencias a operadores de máquinas tragamonedas y respecto a su capacidad y compromiso para fiscalizar una industria en la que ha hecho carrera: la de casinos.

Al ser nominado por el gobernador Pedro Pierluisi, a Rivera Carrión se le describió como un experto en juegos de máquinas y, durante 15 años, dirigió el sector de casinos en la Compañía de Turismo.

También enfrenta problemas Mariano Mier Romeu, nominado a dirigir la Oficina del Comisionado de Seguros. El designado fue visto el jueves en el Senado e indicó a la prensa que intentaba reunirse con el presidente Dalmau Santiago.

El Nuevo Día supo que Mier Romeu ha causado molestias entre senadores y alcaldes por no entregar información solicitada, en el caso de los ejecutivos municipales, reclamaciones de aseguradoras.

Una figura que, hasta el momento, tendría los votos para ser confirmada es Thais Reyes Serrano, como directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec). Por un lado, la nominada ha generado preocupación por una serie de contratos otorgados desde que ocupa ese cargo, incluido uno de $36,000 al bufete Ocasio Law Firm, de Ferdinand Ocasio, exdirector de escrutinio en la Comisión Estatal de Elecciones.

Ocasio renunció al puesto luego que los comisionados electorales le retiraran la confianza, durante los primeros días del caótico proceso de escrutinio de las elecciones generales.

Reyes Serrano, quien no tiene experiencia en trabajo comunitario, ha contratado, al menos, siete figuras ligadas a la pasada administración de Carlos “Johnny” Méndez en la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

A pesar de las reservas que ha confrontado, fuentes en el Senado indicaron que la designada ha asegurado votos en la delegación popular al atender reclamos específicos de los funcionarios electos en sus distritos.

Mientras, aunque tiene un informe positivo aprobado, el nombramiento de Arkel Sánchez Torres como comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos no ha sido atendido debido a que existe preocupación sobre cuál es su postura frente a los reclamos de grupos de camioneros, quienes están en disputa con la Junta de Supervisión Fiscal en torno en un aumento a las tarifas de acarreo.

“Hay que citarlo para que hable del tema de las tarifas. Se trata de un asunto de seguridad nacional, y pudiera haber un problema serio de distribución de alimentos”, dijo una fuente.

El futuro de los nominados

Pierluisi tiene la opción de retirar las nominaciones, pero el viernes Dalmau Santiago aseguró a la prensa que no le ha notificado al mandatario que alguno de los nombramientos pendientes no cuente con los votos para ser confirmado.

El líder senatorial ha sido consistente en señalar que no puede decir contundentemente si un nominado tiene o no el aval del Senado porque no ha hecho un conteo de votos sobre ninguno.

Sin embargo, la semana pasada reconoció que existen objeciones dentro de la mayoría popular en torno a ciertos nominados, pero no los ha querido identificar ni tampoco ha ofrecido detalles. Ha comentado que algunos designados deben documentos, incluidas las planillas.

PUBLICIDAD

“Hay diferentes circunstancias, y siempre he querido proteger al nominado. Este no es un Senado de hacerle daño a una persona. Estamos de acuerdo a su designación o no, pero no es algo de caerle encima a un nominado porque entiendo no es justo. Si un nominado me debe documentos, pues no se va a procesar, pero no voy a anunciar que me debe documentos hasta que lo corrija y, si no lo corrige, no se atienden”, dijo Dalmau Santiago el jueves.

Si los nombramientos no son atendidos por el Senado el 30 de junio, se interpretaría como un rechazo del cuerpo legislativo, reconoció el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Si Pierluisi retira las designaciones en peligro, podría renominarlos en receso.

Ríos aseguró que no ha hablado con Pierluisi sobre la posibilidad de retirar nombramientos, y sostuvo que Dalmau Santiago no le ha comentado que alguno tenga problemas.

Otro escenario en la consideración de nombramientos es el de jefes de agencias cuya ejecución preocupa a los senadores. “Y ahí no van a tener los votos. Esos casos están por discutirse”, enfatizó Dalmau Santiago.

El Senado aprobó el viernes tres nombramientos de fiscales, y restan tres: el ascenso de Ileana Espada a fiscal III, el ascenso de Darío Vissepó a fiscal II y el nuevo término de Elba Acevedo como fiscal II.

El cuerpo legislativo se propone atender 11 nombramientos de jueces a partir de hoy. Tres son para nuevos jueces y ocho son ascensos -tres al Tribunal de Apelaciones- o nuevos términos para los mismos cargos. En los casos de jueces activos, Dalmau Santiago ha dicho que resulta más fácil evaluarlos, ya que tienen un expediente en la Oficina de Administración de los Tribunales y cartas de la Comisión de Evaluación Judicial.