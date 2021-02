Unos 30,203 estudiantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación han visto sus terapias interrumpidas a consecuencia de la paralización de los trabajos presenciales por la pandemia del COVID-19, confirmó el secretario auxiliar de la dependencia Eliezer Ramos.

En una vista pública, el funcionario dijo que 87,578 sesiones de terapias no fueron provistas en el año escolar 2019-2020.

Por regiones, las más rezagadas son San Juan y Mayaguez. Sin embargo, Ramos señaló que existe un plan para compensar por esta deficiencia y que será ejecutado entre el verano y el próximo semestre escolar. En julio de 2020, dijo, Educación inició terapias en línea, pero el propio funcionario reconoció que la asistencia de estudiantes de educación especial a esas sesiones es entre 70% y 73%.

El Programa de Educación Especial atiende alrededor de 103,000 estudiantes entre los 3 y los 21 años.

“Estaríamos extendiendo los servicios sin paralización alguna durante el verano con una continuidad cuando se reanuden las clases en agosto”, dijo Ramos durante su comparecencia a una vista pública de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) del Senado.

El funcionario excusó de la audiencia pública, dirigida por la senadora independentista María de Lourdes Santiago, a la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, quien supuestamente ha sufrido efectos secundarios luego de que se le aplicara la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. La funcionaria participó esta mañana de una entrevista radial (WKAQ 580).

“Tenemos estudiantes que han podido manejar las circunstancias como la manejaron para los huracanes y los terremotos y hay estudiantes que tendrán un rezago, un retroceso”, dijo Ramos a El Nuevo Día al referirse al plan de compensación de terapias no recibidas. Señaló que por “compensar” se refiere tanto a terapias como a proceso puramente educativo.

“Hay formas de poder atender esto, que es compensación de servicios”, dijo. “No hay forma de tener un diagnóstico claro hasta que los tenga en las escuelas”.

Ramos, de otra parte, defendió la decisión gubernamental de reabrir las escuelas el 3 de marzo, aunque aseguró “comprender” las preocupaciones en términos de salud y seguridad. Recalcó que será “una voz fuerte” en contra de la reapertura -que sería limitada- si los indicadores sobre la prevalencia del COVID-19 levantaran una bandera roja.

A preguntas de Santiago, el funcionario dijo desconocer el plan de vacunación, si es que existe alguno, para los estudiantes de 18 a 21 años que cualifican para ser inmunizados contra el COVID-19. Ramos argumentó que esa es información que tiene el Departamento de Salud. Luego trascendió en la vista que la postura del secretario de Salud, Carlos Mellado, es que los estudiantes de más de 18 años deben ser vacunados.

En cuanto al rezago de los estudiantes de educación especial, que totalizan según el último cálculo unos 103,000 estudiantes, dijo que ya hay corporaciones que rinden servicios a estudiantes de educación especial que así lo están haciendo de manera presencial. Ramos dijo que al comparar agosto del 2019 y agosto del 2020, la merma en terapias es de unas 18,000. Entre octubre de 2019 y octubre del 2020 el déficit creció a 40,000.

Como parte de un requerimiento de información de la comisión senatorial, Ramos indicó que todavía faltan por llenarse 908 puestos de asistentes, conocidos como T1. El plan concebido por Educación para el regreso a clases apunta a que los estudiantes de educación especial regresarían a las escuelas por alrededor de 4.5 horas diarias. Ramos dijo que todos los estudiantes que regresen tendrán su asistente, si lo requiere la diversidad funcional del estudiante.

El secretario auxiliar no pudo contestar cuántos estudiantes aproximadamente regresarían a las aulas el 3 de marzo, pero sí dijo que entre las 172 escuelas identificadas como aptas hay 18,000 estudiantes de educación especial, de los cuales 2,464 son de lo que se conoce como salones a tiempo completo.

Ramos, al sostener que unas 50 escuelas han sido “certificadas” aptas tras una evaluación, reconoció que la clasificación de un plantel de ese tipo es un “criterio de la secretaria” y de los superintendentes regionales. Reconoció desconocer qué escuelas abrirán el 3 de marzo, pero se apegó de expresiones previas de Aponte Santos, quien dijo que todas las escuelas deberán contar con el equipo de protección e higiene, tengan termómetros digitales y área de aislamiento, entre otros criterios.

“Se está asegurando que las escuelas cuenten con esto”, dijo.

A preguntas de la senadora Migdalia Padilla, Ramos aseguró que el DE tiene un plan de contingencia dirigido a atender el regreso a clases y subrayó que se tiene que establecer una “transición”, entiéndase que el regreso a clases tiene que ser paulatino luego de un año de educación, con limitaciones, a distancia.

“Hay estudiantes que necesitan una transición y también hay que evaluarlos, ver dónde están, por lo que estudiantes, la escuela y los padres tendrán que modificar sus Programas Educativos Individualizados (PEI)”, dijo Ramos.

“Esto es una novedad para ellos, los niños se las pueden quitar (las mascarillas) e intercambiarlas. Esos trabajadores, esos asistentes tienen que tener una estrategia”, le comentó Padilla a lo que Ramos le respondió que el DE ha brindado talleres a maestros, familias y asistentes para el manejo día a día de los estudiantes.

Dudas sobre las intenciones del gobierno

Carmen Warren, presidenta del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, denunció esta mañana que el plan de inicio de clases del Departamento de Educación no considera las limitaciones, necesidades y opiniones de esta comunidad. La deponente agregó que el mismo ha sido el reflejo de un esfuerzo de improvisación y no garantiza un regreso seguro a los estudiantes.

Dijo también que muchos padres han desistido de radicar querellas porque las oficinas de Educación en que típicamente se reciben están cerradas. Igualmente denunció que la agencia no ha consultado al Comité Timón al momento de preparar su plan de reapertura.

Warren insistió en que se deben atender los rezagos inevitables en la población con diversidad funcional causados por la falta de servicios presenciales.

El universo total de estudiantes en el DE es de 276,413. Según cifras provistas por la Asociación de Maestros, el 71% de los niños y niñas viven en la pobreza o cerca de ella, y el 39% de los niños viven en la pobreza extrema. Este gremio favorece una reapertura de las clases en agosto.

Según la Encuesta de la Comunidad del Censo, solo el 54% del país tiene acceso a Internet y el 62% tiene una computadora.

“Entendemos que es necesario que se atiendan y se compensen los servicios que no pudieron recibir. Los estudiantes cuyas familias determinen que no pueden integrarse a clases presenciales, deberán continuar recibiendo una educación a distancia. No se podrá penalizar a un estudiante por no presentarse al plantel escolar”, dijo Warren durante una vista pública del Senado.

Por un lado, la portavoz del Comité Timón llamó la atención también a cómo los transportistas no han sido incluidos, según ella, en el plan de reapertura. Educación anunció hoy que se compartirá con las familias un memorando en que podrán solicitar este servicio. Este censo sería llenado la semana que viene.

“Son los primeros en tener contacto con nuestros estudiantes. No fueron incluidos en el plan de vacunación, ni se consideraron medidas de higiene, distanciamiento físico entre otros, para que los estudiantes reciban este servicio tan importante. Todos sabemos que la vacunación no nos eximirá del contagio, sin embargo, el gobierno deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el personal que se encarga de la transportación de nuestros niños es capaz y actúa considerando las condiciones específicas de cada estudiante”, sostuvo Warren.

La portavoz aseguró desconocer cómo el gobierno recibirá y despachará a estudiantes diariamente y si ha tomado en cuenta limitaciones de infraestructura en las escuelas que pudieran vulnerar cualquier intento de distanciamiento físico.

“Además, los servicios y materiales de higiene y salubridad, como agua potable consistente, papel higiénico, papel toalla, desinfectante para cada área y protocolos diarios de sanitización general. El documento preparado por el DE podría ser una guía para la preparación de un protocolo más individualizado que contemple la participación de la comunidad escolar”, dijo.

“Toda la información provista por el Departamento de Educación solo ha provocado mayores interrogantes a los padres, en cuanto a cómo procederán con el reinicio de clases presencial. Desconocemos cuál será el protocolo en casos en que un estudiante, personal docente o no docente presente síntomas relacionados al COVID y cómo se garantizará su privacidad, el proceso de rastreo del Departamento de Salud; así como los protocolos para mantener informados a los padres y comunidad escolar, sobre situaciones que surjan.

Warren igualmente denunció que la dependencia no ha hecho un censo para identificar si las familias están en posición de regresar a una educación presencial.

“Todos y todas queremos que los niños retomen su educación presencial, pero ciertamente la salud mental de los menores así como de las familiases prioridad sobre el riesgo de llegar a un plantel escolar que no se encuentre preparado. Las condiciones de salubridad, las estructuras que no son seguras deben atenderse, y no nos referimos únicamente a aquellas escuelas que fueron afectadas por los terremotos. También nos referimos a las estructuras que por años no han recibido el debido mantenimiento y las reparaciones necesarias para que nuestros estudiantes tengan un lugar seguro”, dijo Warren.

En ponencias por separado, los presidentes de la Asociación y la Federación de Maestros, Víctor Bonilla y Mercedes Martínez, respectivamente, también levantaron banderas en torno a los peligros que representa para la comunidad de estudiantes de educación especial una reapertura de las escuelas, aunque también reconocieron el daño que les ha hecho la educación a distancia.

En el caso de Bonilla, indicó que con un vistazo “a mil pies de altura” se puede concluir que los estudiantes con diversidad funcional han enfrentado algún tipo de regresión por los cambios súbitos a su rutina diaria.

“Es de conocimiento general que, a pesar de los esfuerzos realizados, por razones atribuibles a diferentes sucesos, los servicios académicos han tenido que transformarse sustancialmente, y siendo cartas abiertas, debemos reconocer que, en casos particulares las exigencias de este tiempo han minado la efectividad de estos. Además, los servicios relacionados se han visto limitados y aquellos que se están ofreciendo, también han sufrido cambios que impactan directamente al estudiante”, dijo Bonilla.

El líder gremial recordó que a la fecha no está claro cuántas escuelas reabrirían.

“Como representante exclusivo sindical del magisterio hemos requerido en un sinnúmero de ocasiones esta información que no ha sido provista. Es de conocimiento público, como se esgrime diariamente en los medios de comunicación y las redes sociales, que no existe visión ni plan. Respecto a educación especial, tanto lo relacionado con servicios de educación especial de manera virtual a estudiantes de la corriente regular, los de salón recurso o contenido, y mayor aún, los que reciben terapias o asistencia, en ninguna de las categorías antes señaladas existen datos concluyentes de nada”, dijo Bonilla.

Martínez, por su parte, puso en duda la capacidad del DE en reabrir las escuelas responsablemente.

“Hoy, los responsables de esa debacle nos piden que creamos en su palabra y que a ojos cerrados le confiemos un regreso presencial a clases, a lo más preciado que tiene cada madre, padre o encargado: a sus hijos”, dijo. “Queremos regresar… debe ser solo cuando sea seguro. Y ese momento, no es ahora”.