El caucus popular en la Cámara de Representantes decidió hoy al mediodía que derrotará los nombramientos de Larry Seilhamer y Manuel Torres a las posiciones de secretario de Estado y contralor de Puerto Rico, respectivamente.

“Hay una determinación de caucus. El caucus está votando en bloque”, señaló el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El Nuevo Día supo que el presidente de la Comisión de Nombramientos, Jesús Manuel Ortiz, solicitó ser relevado de la determinación de caucus que lo obligaba a votar en contra del nombramiento de Seilhamer. Según indicó a sus compañeros, había hecho expresiones positivas sobre el nominado y dio a entender que el informe sería positivo.

Hernández Montañez insistió en que no se trata de una determinación suya, sino del caucus completo.

De otra parte, el caucus popular intentará retar hoy el veto impartido por el gobernador Pedro Pierluisi a la resolución que dispone posponer hasta enero la entrada de LUMA Energy en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Se necesitan 34 votos y el presidente de la Cámara de Representantes dijo que todos los populares, que son 26, votarán a favor.

La idea detrás de la Resolución Conjunta de la Cámara 88 es posponer la entrada de Luma para incluirle enmiendas al contrato.

Hernández Montañez sostuvo que se necesitaban cuatro penepés “valientes” para ir por encima del veto, pero el portavoz novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez aclaró luego de la conferencia de prensa popular que el acuerdo de caucus de su partido es respetar la decisión del Gobernador.

“Sabremos si están del lado de la Junta, del gobernador y los acreedores o del pueblo”, sostuvo Hernández Montañez, al aludir a la delegación del Partido Nuevo Progresista. Hernández Montañez dijo que sería contradictorio de parte de los penepés no retar el veto del Gobernador mientras rechazaron asignarle a la AEE $750 millones para financiar el contrato de Luma.

El presidente cameral dijo que se dieron ciertas conversaciones informales, que no detalló, con La Fortaleza antes de que se diera la determinación del caucus. Recordó, además, que se requerirá buena voluntad para atender otros temas futuros como la negociación de la deuda y el presupuesto.

“Hay muchos temas en que vamos a tener que buscar puntos de encuentro. El diálogo y la candidez y la comunicación con el Gobernador siempre ha sido buena. Una cosa... lo cortés no quita la valiente. Aquí hay unas diferencias fundamentales de la esencia de la Asamblea Legislativa”, dijo Hernández Montañez para luego acusar a Pierluisi de querer “descartar” a la Legislatura.

“Es una continuidad. Han demostrado hoy que Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi son lo mismo”, dijo.

En entrevista por separado, Méndez insistió en su denuncia de que Hernández Montañez está “chantajeando” a Pierlusi en cuanto al tema de los nombramientos.

“Pues entonces Tatito no tiene la capacidad para ser Presidente. Si uno va a tomar decisiones sencillamente porque no cumplen mis caprichos, no puede ser presidente de un cuerpo. El presidente tiene que convertirse en un hombre de estado con capacidad para tomar decisiones sin que se afecte el funcionamiento del gobierno”, señaló.

Méndez argumentó que la seguridad de empleo de los trabajadores de la AEE está contemplada por ley. “Que no les guste cómo se están trasladando, pues tienen un punto y estoy a favor de ellos en ese aspecto. No se han tomado las mejores decisiones en términos de lo que son los lugares a donde son trasladados”, afirmó Méndez.

Méndez aseguró que lleva “semanas” hablando con Pierluisi sobre el plan de movilidad de los empleados de la AEE, en el cual se han cometido “errores garrafales”.

“Todas las decisiones que se toman tienen un costo (político)”, agregó.

Al explicar la determinación del caucus, Hernández Montañez aseguró que la determinación de rechazar los nombramientos de Seilhamer y de Torres Nieves no se limitan, exclusivamente, al tema de las enmiendas al Código Electoral o la entrada el 1 de junio de Luma Energy a la Autoridad de Energía Eléctrica.

“(Hemos hablado) Sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en relación a vetos del gobernador, acciones que ha tenido el Gobernador en los respectivos distritos, en el día a día de la operación del gobierno de Puerto Rico y, especialmente, la relación entre las delegaciones del Partido Popular y el Ejecutivo”, dijo Hernández Montañez. “Son demasiado de grandes las acciones y el efecto que tienen las determinaciones en estos vetos”.

“No se puede centralizar a un hecho, son eventos. Es el trato a los legisladores en los distritos con los directores regionales, el acceso para adelantar las causas en las agencias, es el poder comunicarse con los diferentes componentes para resolver el día a día de lo que ocurre en los distritos. No hay un detonante único y todos tienen problemas en sus distritos”, dijo.

Tan reciente como ayer, Hernández Montañez reaccionó airado al veto que impartiera el gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto de la Cámara 500, una medida que, en síntesis, le devolvía a la Legislatura una serie de poderes en la confección del presupuesto, planes y fiscales y proceso de reorganización de agencias gubernamentales.

En términos procesales, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, recibió la encomienda de finalizar los informes de los nombramientos de Seilhamer y de Torres Nieves. Hernández Montañez había indicado que Seilhamer tenía los votos para ser confirmado, por lo que se esperaba que el informe fuera positivo.

Los informes no van a incluir una recomendación al pleno.

“Ambos nombramientos tienen el rechazo de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)”, dijo el presidente cameral. “Hay una determinación de caucus, se votó... estaremos bloqueando en bloque”.

Los representantes de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez y Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, anunciaron hace varias semanas que votarían en contra del nombramiento de Seilhamer debido a su apoyo al contrato de Luma.

LOS FUNDAMENTOS

Hernández Montañez manifestó que resulta “importante” Pierluisi respalde dos leyes del cuatrienio, pasado, entiéndase las leyes 2 y 3 del 2017 que permiten “de forma arbitraria y caprichosa”, el poder Ejecutivo pueda anularla, aprobarla o eliminar una determinación Legislativa, aprobar emisiones de bonos, utilizar sobrantes de asignaciones legislastivs y utilizar fondos asignados legislativamente para otros fines.

El Proyecto de la Cámara 500, entre otras cosas, busca garantizarle a la Legislatura su participación en futuros planes fiscales. Actualmente, la Legislatura juega un papel de espectador en el proceso, según los populares.

El proyecto enmienda la Ley 2-2017 para que el quinto día laborable de cada mes la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con asistencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda, presente a la Legislatura un informe que detalle las transferencias o traspasos de fondos efectuadas entre agencias, dependencias o instrumentalidades del gobierno. El informe deberá, además, detallar la agencia que origina y la agencia a la que se destina cualquier transferencia de fondos y una explicación de las razones para la transacción.

El proyecto le reconoce a la Legislatura el poder de objetar estas transferencias.

Asimismo, el Proyecto de la Cámara 500 enmienda la llamada Ley del Nuevo Gobierno para que la Legislatura tenga participación en la confección de planes de reorganización de entidades gubernamentales. En concreto, el proyecto dispone que el Ejecutivo deberá notificar a y consultar con la Asamblea Legislativa cualquier proyección de recaudos notificada por la Junta de Supervisión Fiscal, así como cualquier notificación de incumplimiento relacionada, según se define en PROMESA, de forma que la Rama Legislativa forme parte de cualquier discusión dirigida a la creación de cualquier Presupuesto (Budget), según se define en PROMESA, o Plan Fiscal, ajustados o no, previo a que el Gobernador notifique cualquier propuesta a dicha Junta de Supervisión Fiscal.

“En los últimos cuatro años el Gobernador de Puerto Rico ha sido un dictador y no ha tenido ni diálogo ni colaboración con la Asamblea Legislativa”, señaló Hernández Montañez al ofrecer el ejemplo de cómo el año pasado Wanda Vázquez distribuyó fondos de la Ley Cares por Orden Ejecutiva luego de que se vetara una repartición acordada por la Legislatura.

Tan reciente como hace unas semanas, dijo Hernández Montañez, el Gobernador pudo asignar $750 millones para financiar el contrato de Luma Energy a pesar de que la Legislatura había rechazado una resolución a esos fines.

“No hay manera de verdaderamente respetar el sistema de gobierno de pesos y contrapesos, resolver el problema de los techos que está todavía con toldos azules, resolver lo de las escuelas en el sur o tapar hoyos cuando el Gobernador, luego de que se aprueba legislación aquí, elimina partidas o las redirige a otras causas prioritarias para él y se convierte en letra muerta”, señaló.