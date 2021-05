El portavoz popular Javier Aponte Dalmau descartó que el proyecto que persigue prohibir las terapias de conversión en menores (Proyecto del Senado 184) sea aprobado y sostuvo que el tema debería ser discutido a través de una nueva medida.

El legislador se reunió ayer con el senador independiente José Vargas Vidot, encargado en el Senado de la evaluación del PS 184 y confirmó la información.

“En la delegación del Partido Popular no hay los votos con el lenguaje como está. El único voto que tenía ayer, como coautor de la medida, era el mío”, dijo Aponte Dalmau al señalar que incluso senadores populares que votaron a favor del informe positivo de la medida no necesariamente favorecen el proyecto.

“No necesariamente están dispuestos a dar un voto para dar paso al descargue de la medida porque entienden que debe trabajarse una medida en armonía con ellos, con la delegación del Partido Popular. Eso se lo planté ayer a Vargas Vidot y, si acaso, traer un proyecto nuevo”, indicó.

Aponte Dalmau agregó que las objeciones de los populares “son las mismas” al referirse a cómo el proyecto -supuestamente- violenta las libertades religiosas de individuos a través de la definición de las entidades a las que se les prohibiría aplicar estas llamadas terapias. Vargas Vidot ha explicado que el proyecto solo aplica a profesionales de la salud.

Además, el caucus popular quiere eliminar del PS 184 todo lenguaje alusivo a las terapias afirmativas, bajo el argumento que abren paso a tratamientos hormonales a menores.

¿Hay intención de llevar a votación el PS 184 por descargue?, se le preguntó.

“No y no están los votos tampoco en el Partido Nuevo Progresista. Hablé con el compañero Carmelo Ríos y me dijo que no hay intención de darle un voto a favor”.

Los propulsores de la medida contaban con los votos afirmativos en el hemiciclo de Ríos, William Villafañe y Henry Neumann.

En declaraciones escritas, Vargas Vidot indicó que Aponte Dalmau ya demostrado una “preocupación genuina” sobre el asunto.

“Es muy lamentable que, por la inacción de algunos legisladores y legisladoras, en Puerto Rico, persista la tortura y el maltrato mediante las nefastas “terapias” de conversión. Algunos senadores y senadoras del PPD aún se esconden bajo el eterno escudo de decir que tienen “preocupaciones” sobre el lenguaje del proyecto, pero no toman ninguna acción concreta. Quedará en la conciencia de los senadores y senadoras que dieron la espalda a la niñez y prefirieron ceder ante la presión o peor aún, esconderse ante el país”.