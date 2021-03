El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no quiso reaccionar a las expresiones del exsenador del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, quien ayer le hizo un llamado a los legisladores a “no actuar con miedo” sobre el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en menores en la isla.

“No tengo comentarios ante las declaraciones de mi compañero al cual aprecio mucho”, respondió Dalmau al ser abordado por este medio. A insistencias de cuáles eran las razones para no expresarse agregó: “Porque el lanzó un reto y yo no le voy a reaccionar”.

El lunes, durante una maratónica vista pública de más de nueve horas para evaluar el Proyecto del Senado 184, el expresidente del Senado expuso durante su comparecencia a favor de la aprobación de la medida que: “Los senadores no pueden actuar con miedo, tienen que hacer lo correcto cuando en la historia llega el momento que le tocan en la puerta”.

Durante su presentación, Bhatia estuvo acompañado de la también exsenadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy, así como del joven Gustavo Villanueva, quien ofreció un estremecedor relato sobre su experiencia al someterse por más de año y medio a terapias de conversión.

Bhatia compartió, además, tres lecciones con los legisladores que estuvieron presentes durante su disertación, ninguno del PPD. Estas fueron: no tener miedo a hacer lo correcto, ejercer su liderato para desarrollar una conversación distinta con los líderes religiosos y que “no se sienten a deshojar margaritas” para examinar el costo político de sus acciones.

Abordado sobre cuál es su posición sobre la medida como presidente del PPD y a la oposición de algunos miembros de la colectividad a la pieza legislativa, Dalmau Santiago afirmó que “cada cual tiene derecho a expresarse”.

“Como presidente he dicho que hasta que el proceso legislativo no culmine no voy a asumir una posición. ¿Por qué? Porque juramenté el 11 de enero y le dije a todos los legisladores que no había mayoría absoluta y que como presidente le iba a garantizar el trámite a toda medida, me gustara o no me gustara, y a todo nombramiento, y eso es lo que estoy haciendo”, subrayó.

Aseguró que cuando se termine el proceso y haya una versión final de la medida sometida para evaluación, entonces se conocerá su postura. “Yo no voy a tener miedo en tomar decisiones. En 20 años no lo he tenido...”, respondió.