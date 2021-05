La Cámara de Representantes aspira a llegar a consensos para que el presupuesto del año fiscal 2021-2022 mitigue los recortes establecidos en el plan fiscal certificado, pero que, a su vez, cuente con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Creo que hay posibilidades de cambios. Conlleva mucha creatividad y un poco entender la necesidad de salirse de la política, de esta cuestión de que la Junta es mala”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa.

El legislador indicó a El Nuevo Día que entre los recortes que están buscando mitigar son los que recibirían, según establecido en el plan fiscal certificado por la JSF, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los 78 municipios.

Explicó que los municipios podrían reducir el golpe de $44 millones contemplado al Fondo de Equiparación, buscando alternativas para que el gobierno central les pague por el mantenimiento de escuelas públicas. Con este recorte la transferencia de fondos gubernamentales a los municipios se reduciría a $88 millones para este año fiscal.

PUBLICIDAD

Anticipó, no obstante, que una medida de este tipo conllevará la aprobación de legislación para transferir esas competencias a los gobiernos municipales. Santa rechazó que se trate de un “barrilito”. “No lo veo como barril, sino cambiar competencia para adquirir fondos del gobierno y ejecutar tareas que el gobierno hace ineficientemente”, dijo.

El gobernador Pedro Pierluisi presentó un presupuesto de $10,345 millones, el cual está $233 millones por encima al propuesto por la JSF, que limitaría los gastos del gobierno central para el próximo año fiscal a $10,112 millones.

Es a base de la propuesta de la JSF que la Asamblea Legislativa está desarrollando la suya.

Santa indicó que para amortiguar el recorte de $94 millones a la UPR evalúan que las agencias de gobierno le paguen al sistema universitario los $60 millones que le adeudan.

Otra área bajo análisis, dijo, son los $120 millones que se necesitarían para asumir la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasen a trabajar al gobierno central tras la transferencia de parte de las operaciones de la corporación a LUMA Energy el 1 de junio.

“Yo no quiero que el presupuesto que hagamos, la excusa que me den (para no avalarlo) es que no cumple con el plan fiscal”, subrayó Santa, quien no especificó si la propuesta de la Cámara será mayor a la de la JSF.

La Cámara estaría sometiendo esta noche una carta a la JSF con su propuesta de borrador. Mientras, la semana próxima buscan reunirse con los miembros del ente federal para discutir a profundidad su estrategia. “El presidente de la Cámara ha sido claro en mantener una buena comunicación con la Junta”, señaló.