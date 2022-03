El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció esta mañana que el proyecto de ley que le haría múltiples cambios a la ley del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) no tiene los votos en el cuerpo legislativo que dirige.

El líder senatorial indicó a periodistas en el Capitolio que tiene dos opciones: bajar la votación el proyecto de ley y derrotarlo o devolverlo a la Comisión de Asuntos Municipales, que le había rendido un informe positivo ya avalado.

La medida, el Proyecto de la Cámara 827 es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez; Jesús Santa Rodríguez y Juan José Santiago.

“Ese proyecto no tiene los votos en el Senado como está redactado. Tiene un informe positivo de la comisión que lo trabajó, pero cuando hablo con los compañeros, no tiene los votos así que hay dos opciones: retiramos el informe y se devuelve a comisión o se baja al hemiciclo y se derrota”, dijo Dalmau Santiago, quien confirmó que no ha entablado conversaciones con Hernández Montañez sobre el contenido de la medida.

Dalmau Santiago fue específico en que la medida no tiene votos suficientes para ser aprobado ni en su delegación ni en la del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La decisión final sobre el proyecto la tomará cuando lo consulte con su caucus popular.

“Como está no tiene los votos”, insistió.

Preguntado qué le preocupa específicamente del PC 827, el líder senatorial adjudicó que el proyecto tendrá un impacto sobre el bolsillo del ciudadano, un argumento que Hernández Montañez ha refutado públicamente.

“Que las personas que adquirieron una vivienda con mucho sacrificio en este momento tengan que pagar más de lo que han pagado hasta ahora. Que las personas que enviudaron y no tienen a su pareja, les van a subir esa aportación y eso es una preocupación. Además, hay personas que vienen de abajo y con mucha lucha hicieron una casita que ahora tiene un valor y le vamos a cobrar más. Eso me preocupa”, dijo Dalmau Santiago, al señalar que si bien el CRIM tiene que hacer ajustes, no puede ser en detrimento del ciudadano.

“Ese proyecto hay que mirarlo con detenimiento”, insistió.

Entre los diversos cambios que propone el Proyecto Cameral 827, se ordena al CRIM que -tan pronto como en el año 2024- utilice como referencia “el valor de mercado” actual de las propiedades para determinar el impuesto que los dueños de residencias y empresas pagarán.

Además, la medida elimina la exoneración automática que, al presente, recibe más de la mitad de las propiedades residenciales en Puerto Rico.

El Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) favorecen la medida, al igual que la Junta de Supervisión Fiscal.

En una entrevista con El Nuevo Día el pasado 7 de marzo, Hernández Montañez defendió la medida al señalar que ayudará al CRIM a poner el foco en miles de propiedades inmuebles que no están registradas o tasadas para efectos de tributación y otorgará mayor independencia a las finanzas municipales